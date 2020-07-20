"Решение властей не показывать на госканалах массовые протесты в Хабаровске вместе с нежеланием напрямую разговаривать с протестующими, отлично говорит об этом пугливом, слепом и подлом режиме, рожденном в колыбели питерской подворотни 90-х - плоде союза тамошних властей, гэбухи и бандитов", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Народ для него существует только в качестве объекта - тогда, когда нужно собирать с него деньги на свое содержание или использовать для принуждения (например, заставляя за себя голосовать) и манипуляций (через пропаганду на госТВ). Вот такой народ власти обожают - ватный, молчаливый, пугливый, покорный.

Но только люди выходят на улицы (как в Хабаровском крае) и мирно, достойно заявляют о своем праве на выборы, на честный суд, на необходимость наконец, быть услышанными в Кремле, власти от них прячутся. Вся декларированная народность испаряется. Вместо этого начинаются оскорбления ("пьяная погань" Соловьева) или заявления (как у мэра Хабаровска - члена "Единой России" Сергея Кравчука), что "одни и те же люди ... работают за деньги".

Попробуйте, заплатить нескольким десяткам людей деньги, чтобы они организовали в Хабаровске акцию в 50 тысяч человек за то, например, чтобы снять санкции с Ротенберга, Тимченко или Пригожина. Или в поддержку обнуления Путина. Много людей соберется к таким организаторам? Значит дело в другом - в жизненных интересах людей, которые затронуты решением Москвы.

Так уже парадоксально получилось в Хабаровском крае, что под оболочкой поддержки губернатора Фургала - члена путинской ЛДПР, люди отстаивают совсем иное - право на уважение властями в Москве своего выбора, на то, чтобы власти ответили на их разумные и достойные обращения - вступили с ними в заинтересованный диалог, исправили свои ошибки.

Им нет дела до того, что арест Фургала - следствие борьбы во власти между своими. Они говорят о том, что Фургал за два года работы губернатором сделал много хорошего для края. По крайней мере, начались изменения, которые людям нравятся. Отсюда - массовая поддержка.

В конце концов, не является проблемой освободить Фургала, дать ему возможность продолжить работу, параллельно проводя следствие. Нет опасности, если дело дойдет до суда, судить его в Хабаровске судом присяжных. Не является такое решение признанием слабости.

В Кремле скажут, что если так сделать, то это значит показать, что власти поддаются давлению. Конечно! А вы как хотели? Чтобы идиотские решения были незыблемы? Если это давление мирное, правовое, разумное - со стороны граждан, то следует пойти навстречу. Виноваты те, кто доводит людей до того, чтобы они выходили на улицы и требовали справедливости. Вот с ними = теми, кто на вершинах власти устроил на пустом месте кризис в Хабаровском крае, и разбирайтесь.

События в Хабаровском крае вопиют о необходимости реформы власти в стране".