"Широка страна моя родная, много в ней... А работать некому! Свои шибко грамотные стали, в охранники либо в менеджеры и больше никаких предложений по трудоустройству не рассматривают. Раньше мигранты со Средней Азии выручали, но тут коронавирус грянул", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"Президент проблемой озаботился, да и в правительстве головы ломают. Рывок надо делать, времени на раскачку нет, стройки останавливаются, а рабочих рук не хватает. И тут вдруг нашелся умный человек! Причем там, где и не ожидали - среди силовиков.

Умным человеком оказался глава ФСИН, который тоже очень обеспокоен нехваткой рабсилы в экономике и сказал: "Ну, вот мы реально можем предоставить..." Произнес эти слова начальник всех тюрем, зон и лагерей России в городе Красноярске - столице края, где каторжный метод организации трудового процесса закладывался еще при царизме и был доведён до совершенства в годы строительства социализма.

Кроме того, выступал глава ФСИН перед уполномоченными по правам человека и чтобы они не подумали о плохом, уточнил: "Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия".

Ну, в "новых достойных условиях" и сомнений, разумеется, быть не может. Они и сейчас в местах заключения "достойные", а уж "новые" то будут тем более. Поэтому, думается, что предложение не только поддержит руководство страны, но и горячо одобрят широкие народные массы. Нельзя же мечтать о возвращении "сталинского порядка" и не понимать, что для этого одного нового Сталина недостаточно. Сталин невозможен без Берии. Иначе, кто же современный ГУЛАГ построит?

И, судя по всему, лавры Лаврентия Павловича тоже некоторым сегодня мерещатся".