Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа"

Пресс-служба президента России

"Про сокровища Сибири. Это ведь та самая история, в которой Патрушев читал мысли Мадлен Олбрайт. Других примеров покушения на российскую Сибирь в последние десятилетия не было", - пишет историк на своей странице в Facebook , комментируя свежие высказывания Владимира Путина о врагах России.

"Но ведь Патрушев про это говорил шесть лет назад. Потом много писали, объясняли, откуда взялось, смеялись... Прошло мимо внимания?

А до этого - "учебник истории без Сталинградской битвы", - это ведь тоже разговор, самое близкое, 2013 года (тогда уже такого учебника тоже не было, - но в момент появления идеи "единого учебника" еще про книгу Кредера вспоминали). Но с тех пор-то были "приняты меры". Ничего про них?

В общем, создается впечатление, что события и новости последних шести лет из памяти чудесным образом выветрились, и человек живет все еще в середине прошлого десятилетия, в счастливом (для него) моменте обретения Крыма".