"Смешно и в то же время грустно читать комментаторов (почему-то исключительно российских), ставящих в пример "нерешительным" беларусам "успешных" киргизских революционеров. Мол, вот как надо свергать власть, не с цветами и цепочками солидарности, а просто взять штурмом правительственные здания и все", - пишет общественный деятель на своей странице в <>a href="https://www.facebook.com/kozlovsky/posts/10223032585713355" Facebook .

"Во-первых, абсурдно вообще сравнивать ситуацию в этих двух странах и переносить опыт одной в другую. В одной стране из четырех президентов (не считая и.о. и временных) лишь один не был свергнут, в другой - 26 лет у власти один человек. В одной многопартийная система и оппозиция в парламенте, в другой - оппозиционные кандидаты в президенты почти гарантированно садятся в тюрьму. В одной постоянная борьба кланов, "север" против "юга", в другой - все замкнуто на президенте, который чуть ли не директоров поликлиник лично назначает.

В одной государство едва вообще контролирует свою территорию, а в другой полицейщина, сопоставимая с режимами Хоннекера и Чаушеску. Наконец, политическая культура, самоидентификация и традиции Средней Азии и Восточной Европы вообще имеют мало общего. В общем, стартовые условия в этих странах настолько разные, что никакое прямое сопоставление не имеет смысла.

Во-вторых, если целью революции является не смена одного автократа на другого (что иногда может быть полезно, но часто делает только хуже), а изменение режима, то пока у Кыргызстана успехи так себе. Сам факт того, что почти всех президентов там приходится свергать ценой человеческих жизней, говорит о том, что до демократии им еще, увы, далеко. Вот сегодня там опубликованы поправки к Конституции, которые позволят президенту баллотироваться на два срока, "обнулив" нынешние, и увеличат его власть.

Результат революции во многом зависит от ее формы. Чем больше она нормализует насилие, тем сложнее потом будет направить политику в мирное и цивилизованное русло и тем выше будет спрос на "твердую руку", которая "наведет порядок". Это не значит, что все ненасильственные революции побеждают и приводят к демократии, но их шанс выше".