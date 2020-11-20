"Вы можете часами и безрезультатно вызывать полицию, если у вас под окном рубят деревья или поставили строительный забор. Если во дворе драка и даже поножовщина. Если ночью вас будят пьяные крики гостей ресторана, расположенного в вашем доме", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Если вам не дает спать шум. Если злые собаки "гуляют" без поводков и намордников, создавая опасность не только для детей, но и для взрослых. Если ночью торгуют спиртным без всяких лицензий. Если жуликоватый "собственник подвала" ведет там незаконные работы, разрушающие ваш дом.

Наконец, если политическая шпана срывает заседание оппозиционного муниципального совета.

Но как только будет порван портрет Путина - полиция появится сразу же. Как в МО Смольнинское в Петербурге, где мой коллега по "Яблоку" Никита Юферев так с этим портретом и поступил.

Учтите этот опыт, граждане".