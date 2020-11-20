"Сборная по футболу игрой с Сербией так меня по патриотизму ударила, что до 4 утра заснуть не мог. А проснулся, гляжу на лентах новость: "Правительство России поддержало стратегию развития спорта на десять лет". До этого-то мы спорт развивали согласно стратегии на 2009-2020 годы. Вот только не помню, чтобы нам такой футбол туда закладывали или мне просто не напоминали за прошедшие 10 лет, как мы к указанным целям продвигаемся", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Вообще, многие россияне путают стратегию государства с тактикой. Думают, что стратегия - это когда правительство повертело головой по сторонам, в ухе почесало, плюнуло на ладошку, ребром другой ладошки ударило и куда полетело, в ту сторону и двинуло развивать страну.

Нет! Это у нашего правительства тактикой называется. А в стратегии наиважнейшая вещь - предвидение! В стратегии, опосля того как все вышеупомянутые действия совершены, надо еще и калькулятором покрутить и чего-то на бумажке чиркнуть, и, сложив все это в кучку, прикинуть, а чем же это обернется, ну, хотя бы, через годик. И токо потом двигать в развитие!

А главное отличие стратегии от тактики, что цифры стратегические ни в коем случае нельзя потом напоминать. Потому что россияне посмотрят на обещанное в стратегии, сравнят с действительностью, например, как в нашем случае, с футболом...

Нет, лучше стратегию каждый год переписывать".