"Прочитал много комментариев относительно всей истории про Роскомнадзор, Соловьева и "замедление интернета", и хочу добавить пять копеек, потому что не все понимают глубину истории. Попробую объяснить предельно простым языком", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Чтобы канал на YouTube вырос, есть, очень грубо говоря, два механизма. Либо видео должны попадать в топ (в раздел trending), либо видео должны попадать в рекомендации (человек смотрит видео, а в конце ему говорят: людям, которые это смотрели, также понравились такие-то видео). Иначе как кто узнает о новом канале, иначе как кто узнает о выходящих на нем видео и подпишется?

Как YouTube формирует топ (по каждой стране свой), и как YouTube подбирает рекомендации - это, разумеется, черный ящик. (Отдельный большой вопрос: а должно ли быть это черным ящиком? А то, скажем, как Facebook ленту формирует? Я глубоко уверен, что нет, не должно - но это тема отдельного большого разговора).

Тем не менее, наблюдая за поведением этого черного ящика, можно пытаться оптимизировать те или иные параметры видеороликов, которые будут влиять на вероятность попадания видео в топы или в рекомендации. Как и любая оптимизация подобного рода, она может быть "белой" (заметили, что рекомендации базируются на тегах в описании к видео? пытаемся поставить побольше популярных тегов, чтобы наши видео рекомендовали зрителям других видео с этими тегами) или "черной" (заметили, что рекомендации базируются на количестве просмотров? купили ботов, которые накрутили просмотры).

Платформы поощряют оптимизацию первого рода, и, разумеется, как могут сражаются с оптимизацией второго рода, которую они (справедливо) воспринимают как попытку обмана и манипуляции рекомендательными алгоритмами.

Всего несколько лет назад, однако, для "черной" оптимизации на YouTube было раздолье. Именно тогда Маргарита Симоньян покупала миллиарды просмотров для своих видео. Именно тогда пригожинская фабрика троллей разработала и начала эффективно применять методы "пессимизации" (то есть "оптимизации наоборот") для оппозиционных видео - при полном попустительстве платформы.

В 2017-18 годах это все цвело бурным цветом. Пригожинские боты прибегали и пачками вбрасывали тысячи дизлайков всем видео на канале "Навальный LIVE" (помните еще? был даже такой сервис "дизлайкометр", который позволял в режиме реального времени следить, как они вбрасывают эти дизлайки аккуратными "ступеньками"). Или, например, такой был метод: перед началом большого стрима пара тысяч фейковых аккаунтов подписывалась на канал, а сразу после начала стрима - отписывалась. Алгоритмы YouTube это интерпретировали понятно как: видимо, автор канала начал стримить что-то такое, что его аудитории очень сильно не понравилось. Значит, не надо это никому рекомендовать! И так далее. У нас очень сильно замедлился, практически остановился на несколько месяцев рост всех каналов из-за подобных методов манипуляции, абьюза алгоритмов.

Мы тогда по линии Общества Защиты Интернета занимались этой проблематикой около года. Искали контакты; встречались; объясняли представителям Google, какими именно методами пригожинцы обманывают аудиторию и препятствуют распространению независимого контента, и насколько это вредно для всей экосистемы YouTube в России.

И медленно, постепенно, это стало давать результаты. Больше нет таких ситуаций, скажем, когда видео Навального с 5 млн просмотров не попадает в топ, в то время как там торчит, искусственно выведенное туда, видео какого-нибудь кремлевского копрофага с 300к просмотров. В 2020 году так не происходит - а еще в 2018 году происходило ежечасно. Мы смогли добиться реакции платформы, и YouTube постепенно закрыл все основные дыры своих алгоритмов, которые допускали накрутки и фальсификации.

И что произошло в итоге? В итоге: копрофаги взвыли!

То есть же буквально: Роскомнадзор (!) жалуется в YouTube на то, что Соловьев больше не попадает в тренды (!). Конечно не попадает: достаточно поизучать основные статистические показатели его канала (соотношение лайков и комментариев к числу просмотров), и сравнить с аналогичными каналами, чтобы понять - у него накрученные просмотры.

То есть российское государство официально жалуется на интернет-платформу, что та перестала поощрять жуликов, и требует от нее, чтобы та снова зажгла жуликам-накрутчикам зеленый свет! Вот в чем соль этой невероятной истории.

Уверен, в Google очень сильно над этим смеются".