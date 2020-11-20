Сатирик и публицист обращает в Facebook внимание на реплику писателя Юрия Полякова о похоронах Михаила Жванецкого. Небольшая фраза про Новодевичье кладбище выдала сильную зависть Полякова к покойному.

"Незабвенного хохмача всея Руси Михаила Жванецкого похоронили на закрытом для простых смертных Новодевичьем кладбище под звуки гимна и залпы почетного караула", - написал в сердцах писатель Юрий Поляков.

Заголился товарищ, не сдержал досады, разом вывалил комплексы на всеобщее обозрение... И хотя вставил потом свою досаду в политическую рамку и глуповатым образом стал сравнивать, кого и как хоронили по его сторону идеологических баррикад, вся эта неловкая дымовая завеса не смогла скрыть силы простого человеческого чувства.

Да, товарищи, это она, зависть.

Завидовать славе Жванецкого - как завидовать его дару - пустое дело. "Не умеешь любить - сиди, дружи". Не умеешь так писать - смирись с этим, улыбнись, разведи руками. Ну, не на тебя навел линзу Создатель, не в тебе задымилось от этого луча... Все терпят - и ты терпи.

Впрочем, профессиональная зависть - вещь по-человечески простительная. Хамить покойному, конечно, было не обязательно, но сам позыв понятен. Гораздо смешнее - эта вдруг прорвавшаяся ревность к месту захоронения, к гимну и почетному караулу...

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Никогда еще писатель Юрий Поляков не говорил с такою ясностью о себе самом. Это ж ему туда надо, под звуки гимна - председателю редакционного совета "Литературной газеты", доверенному лицу В.В.Путина, члену Общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ...

Жванецкому-то, так счастливо пролетавшему свой век над нашим череповцом, было совершенно все равно, где и по какому чину его похоронят. Его манила и волновала - жизнь. Много последних лет он возвращался к мысли о неизбежности ее окончания, писал об опаздывающих словах любви, о печали ухода, о надежде остаться в языке...

"Смерть - это перерыв", - написал гений, посмертно определенный в "хохмачи" писателем Поляковым. Да. Для Жванецкого - несомненно, перерыв. А Полякову дай бог здоровья, потому что потом уже все".