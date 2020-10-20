"Продолжаются попытки Лукашенко напугать беларусов. Как мы помним, невозможно подавить такой масштабный протест имеющимися силами, и единственное, что может сделать власть, - это убедить людей перестать протестовать и таким образом взять ситуацию под контроль", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.

"Мы наблюдали уже увещевания, что все сдулось и успокоилось, мол, не ходите, никто, кроме вас, не выйдет. Мы наблюдали попытки всех избить и запугать насилием, мол, выйдете - побьют. Мы наблюдали угрозы стрелять боевыми патронами, видели, как гоняли боевые машины по Минску, видели встречу с оппозиционерами в СИЗО, маневры с конституцией - сплясать готовы как угодно, хоть вприсядку, хоть вприпрыжку, лишь бы люди не ходили. А люди ходят и ходят.

Сегодня новая новость на эту тему: теперь людей хотят запугать тем, что их достанут дома. Типа, вы не можете чувствовать себя в безопасности, даже если спокойно вернулись с митинга, вас найдут и побьют, а еще нельзя репостить Нехту (ее читают и репостят вообще все). То есть тут напугать хотят тем, что у нас, мол, длинные руки, каждого достанем.

Все это происходит в той же самой логике - это продажа впечатлений. Политтехнологический центр, который должен там "усмирить" протесты, придумал новый такой вот месседж и надеется, что он напугает беларусов и они больше выходить не будут.

Важно помнить: никакие механизмы массовых репрессий Лукашенко недоступны. Его ресурсов может хватить, чтобы поприставать под камеры к нескольким десяткам или сотням мирных беларусов, но в остальном главный эффект, который ожидается, - это что люди отступят сами. Каждую неделю будет какой-то новый заход".