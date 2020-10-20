"Самое позитивное в действиях власти во время второй волны - это появление постепенности в реагировании, снижение внезапности и коварства в реагировании, попытка скрыть удовольствие от того, что придумали возможность что-нибудь еще причинить", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook.

"Самое грустное, что наряду с умными шагами по-прежнему продолжаются глупые. Не вдаваясь в дискуссию о реальности/нереальности поверхностного заражения, предположу, что единственный смысл борьбы за "перчаточный режим" - это морально подтолкнуть часть людей (вроде меня) транспортом и прочими подобными точками не пользоваться вовсе. Ибо маски еще куда ни шло, за полгода можно убедить себя в целесообразности этого, да и купленного в первые дни набора из 10 масок многим пока еще хватает, при деликатном использовании держащаяся за ухо веревочка отрывается только через месяц. А перчатки - это уже совсем перебор.

Про запрет работы заведениям работать после 23 часов тоже штука неочевидная - не то чтобы это самые пиковые часы для кафе без танцполов. Плюс в одних регионах запрещают с исключениями (аэропорты, гостиницы, автотрассы), а в других не вдаются в эти скучные детали и запрещают все.

Самое важное, что все эти позитивные и негативные шаги особо не помогают побеждать ни вирус, ни ковид-диссидентов, ни общую двойственность в реакции людей на ограничительные меры. Могут ли вообще помочь - вопрос спорный. Но священный долг любой власти в опасных ситуациях - показывать, что она не бездействовала. Это - при всех оговорках - вполне удается. Если, конечно, считать, что вот это вот все - результат стратегического замысла, а не среднее арифметическое в коридорах и кабинетах - между тревожностью и ковид-диссидентством, расчетом и интуицией, эмпатией и "мыздесьвластью", безрассудством и несмелостью".