"Убийца французского учителя - совсем молодой парень. Видимо традиции религиозного фанатизма и брутальной жестокости в наказании "кощунников" ему передали старшие друзья и родственники. Культурное разнообразие - огромное богатство человечества, но национально-религиозные традиции, передаваемые из поколения в поколение, - столь же большое зло. Именно они - источник ненависти, кровавых столкновений и войн", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Национально-религиозные традиции разных народов различаются, но есть главное, что объединяет большинство из них:

1. Деление мира по религиозно-племенному принципу на чужих и своих. Ксенофобия;

2. Сексизм, антифеминизм, мужское доминирование;

3. Репрессивная по отношению к правам женщин сексуальная культура;

4. Гомофобия;

5. Культ мифологизированной истории своего племени, его религии, героических предков, родной земли и государства;

6. Ненависть к космполитизму, атеизму, интернационализму.

Именно на этом основываются национально-религиозные традиции, охраняемые клерикалами и националистами России и США, Израиля и арабского мира, Украины и Польши, Армении и Азербайджана, Турции и Ирана. Традиционалисты всех стран ненавидят друг друга, но у них общие мировоззренческие принципы.

Пока токсичный мусор традиций будет сидеть в головах людей, они будут воевать и убивать друг друга из-за священных камней, сакральных земель, карикатур на пророков, поощрения пороков и прочая, прочая, прочая...

Свободный творческий человек не может слепо принять наследственные традиции, религии и идеологии. Он самостоятельно формирует систему взглядов, основанную на личных знаниях и опыте; всю жизнь составляет из мозаики разных фактов, идей, учений собственную картину мира. Для такого человека нет своих и чужих по национальному или религиозному признаку, поэтому нет и повода для конфликтов на национально-религиозной почве".