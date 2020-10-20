"Вот кто бы мог подумать, что я скажу про одно из подразделений этой власти что-то хорошее - да не просто подразделение, а одно из самых малоприятных, про Минфин. Однако - скажу. Любое предложение о сокращении силовых ведомств - правильное и годное", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Потому что эти миллионы здоровых и молодых людей,ничего и никогда в жизни не производивших - бич для экономики.

Сложно сказать, до какой степени эти предложения Минфина будут приняты, у силовых - свое лобби. Но за попытку - спасибо!

Впрочем, возникает вопрос: предположим, их оптимизируют. И куда они денутся? Они же работать-то не умеют. Переучиться на айтишников смогут далеко не все. А новые рэкетиры - это как-то очень нехорошо...

Так что предложения были бы неплохи, если бы к сокращению были созданы нормальные ЧВК, а не то, что имеется сейчас.

Но в любом случае я - за оптимизацию силовых. Жаль, что начали не с них, а с докторов (и вот теперь пожинаем плоды той медицинской оптимизации).

Кстати, есть и еще идеи для Минфина. Например, резко оптимизировать УК. Ликвидировать все статьи, ограничивающие (антиконституционно!) свободу слова. А заодно - оптимизировать на 100% центры "Э".

Пересмотреть ряд "народных" статей. Меньше будут сажать - меньше нужны ФСИНовцы. И т.д.".