"Раскрытию" так называемого "заговора" по свержению Лукашенко, который готовился в домашних условиях под присмотром ФСБ в одной из сетевых московских харчевен, - не иначе, как в "Тарасе Бульбе", - суждено стать триггером очередного этапа расширения российского военного присутствия на постсоветском пространстве", - пишет журналист на своей странице в Facebook .

"Фактически оно было уже анонсировано на днях самим Лукашенко, объявившим о готовности принять "важнейшее решение за 25 лет". Таким окажется ответ коллективному Западу , который окружает Россию и ее ближайших союзников, стремясь "технологиями цветных революций" подорвать их суверенитет, навязать чуждые им ценности, завладеть их ресурсами etc.

Каким окажется милитаристский формат "Back to USSR" для Белоруссии, по-видимому, будет объявлено 22 апреля после встречи в Москве Путина и Лукашенко. Будет ли это вводом контингента российских войск в братскую республику либо дислокацией российской военной базы в Белоруссии, не суть важно.

На следующий день, 23 апреля, Совет Федерации, на также анонсированном уже заседании рассмотрит предложение и привет соответствующее решение. Так В.В.Путин, используя как активные мероприятия, - "раскрытие заговора", - так и, казалось бы, неблагоприятно складывающуюся геополитическую обстановку, сделает еще один шаг к воссозданию пространства под условным названием "СССР 2.0".

То самое, о котором мне приходилось говорить после карабахского перемирия 10 ноября 2020 года. То самое, о планах создания которого В.В. Путин рассказывал спустя два дня после достигнутого перемирия абхазскому президенту Аслану Бжания, обсуждая с ним трехлетнюю программу по формированию общего социально-экономического пространства России и Абхазии. Это пространство должно будет объединять под патронажем Москвы ориентированные на Россию народы, территории и непризнанные республики, список которых хорошо известен.

Все ли народы будут вести себя при этом смиренно, сказать не берусь".