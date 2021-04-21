Джоан Роулинг

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"Совершенно не преуменьшая масштаб происходящей трагедии, нельзя не сказать что есть в этом нечто по-своему символичное", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook .

"Когда на стороне Навального - буквально список лучших людей мира, доска почета "Ими гордится планета". Включая одного из двух ныне живущих и десяти за всю историю России и СССР нобелевского лауреата по физике российского происхождения.

А на стороне государства, которое пытается его убить - Мария Бутина, лицензированная проходимка, патентованное ничто, Мата Хари из фикспрайса. И никого чуть более приличного, даже из числа верных государевых слуг, для позорнейшей пиар-акции найти не удалось.

За мальчика, который выжил, подписывается Джоан Роулинг, за того_кого_нельзя_называть - Рэйф Файнс. А за его убийц только те, кто в противном случае без куска хлеба останутся, кто существует до тех пор и в той степени, пока подают голос как велено.

Если не знать что это жизнь - то такие сценарии студии запускают специально под "Оскар".