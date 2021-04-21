"Несколько наблюдений на тему послания . Во-первых, даже самые скромные инсайды и прогнозы по контенту не оправдались. Ну то есть обсуждались разные варианты стратегических решений от признания ЛНР и ДНР, о коих не было ни слова сказано, до интеграции с Белоруссией и от большей самостоятельности регионов до масштабной реформы системы управления. Не было ничего даже близко", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале .

По сути, если убрать декларативные внешнеполитическую и оборонную части, это было выступление главы правительства о раздаче денег перед выборами и списании долгов регионов. Это все то, что должен был в мае Мишустин рассказывать Думе. Но у нас теперь по Конституции де-факто президент возглавляет правительство. И это очень удобно - любой кризис идей, кризис видения образа будущего страны можно маскировать раздачей денег населению и точечными решениями вплоть до точного числа закупаемых машин скорой помощи.

Пожалуй, впервые за долгие годы в послании не было никаких контуров будущего. Максимально возможный срок планирования - постпандемия. Понятно, что неизвестно, сколько это продлится. Но России недостаточно оплачивать больничные и алименты. К выборам страна подходит просто с банально распечатанной кубышкой. Такой же, кстати, будет и избирательная кампания. О лавочках, парках, лампочках в подъезде и защите котят, щенят и поросят, а не о том, как России преодолевать отставание, в том числе в технологическом развитии, как создавать современную власть и систему управления. То есть если от Суркова можно было дождаться что-то про концепции глубинного народа и суверенной демократии, то сейчас нет даже этого. Цифровизация и та рассматривается, как сугубо технологический проект.

Во-вторых, свежих идей нет исключительно по одной причине - несменямости власти. Все свежие идеи закончились на втором сроке. Прошлое послание это было про обнуление и как раз несменяемость, а это уже про машины скорой помощи в регионы, о чем ранее выше вице-премьера никто не говорил.

В-третьих, никакого транзита власти не будет, но в этом никто и не сомневался. Мы видим, что абсолютно нет никакого базиса для этого. Нет даже образа той России, которую можно передать преемнику. Это и означает, что нас ждут годы стагнации и деградации. И то отставание, которое есть сейчас будет увеличиваться, и совершенно не факт, что мы его в ближайший век преодолеем. И имейте в виду, что любые разговоры о будущем России и ее месте в мире станут экстремизмом. От западничества до ватничества с признанием ЛНР и ДНР. Новый социальный договор - мы вам 10 тысяч на школьников, а вы нам несменяемость власть. Когда-то был Крым и подъем связанный с этим, Россию представляли империей, а что теперь от этого осталось?

В-четвертых, если бы кто-то включил телевизор на гимне, увидел бы лица, то был бы уверен, что они не гимн поют, а отпевают кого-то. И знаете что? Я далек от мысли, что в зале там были все дураки, холуи и идиоты. Совсем нет! Наоборот, многие, конечно, вам не скажут, но они осознают, что никто не видит будущего страны и никто не мыслит даже на пять лет вперед. Многие это помнят еще из эпохи Брежнева. И Советский Союз развалился ровно тогда, при Горбачеве лишь оформили неизбежное.

Россия же вообще страна, которая не может без национальной идеи, у России должна быть миссия, особое место в мире, русские мыслят всегда глобально, вам любой таксист расскажет о переустройстве мира. И вот оказалось, что именно в этом образовалась такая пустота, которую уже не прикрыть даже баннерами с красивыми лозунгами".