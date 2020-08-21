"Наблюдать - занятие безопасное. Но не слишком полезное. Наблюдателю очень хочется, чтобы было поинтереснее - чужими руками. Погорячее. Крови побольше. И конечно, чтобы все сложилось в соответствии с конструкцией метамифа: завязка, развитие, кульминация, развязка, добро победило, зло наказано, можно выпить. Участвовать - дело трудное и рискованное. Не только потому, что кровь, которую ждут наблюдатели, как правило - твоя; но и потому, что метамиф на то и метамиф, чтобы быть мечтой, в реальности не осуществимой. Если плохих парней иногда и побеждают в вечерних новостях, то как правило делают это парни не лучше; а чаще всего победу от поражения вообще не отличить (к удовольствию Пастернака), или все заканчивается (к радости Троцкого) ситуацией "ни мира, ни войны", - пишет финансист на своей странице в Facebook.

"Вот поэтому, наверное, за событиями в Белоруссии (не вздумайте мне указывать на ошибку в названии, пока сами не начали говорить "Бейджин" или "Дун Джао Пин") я если и слежу, то не как болельщик, а скорее как исследователь; и пусть белорусы простят мне напускную беспристрастность - это лучше, чем сидя на диване подзуживать и ждать кровавой картинки на экране.

РЕНТА ПОДВЕЛА

То, что происходит в Белоруссии, понятно и экономически, и политически, и идеально вписывается в контекст "рентных революций", которые традиционно называют цветными. Кому интересно - поищите мою статью на эту тему. Белоруссия гордо производит 6000 долларов ВВП на душу населения (близко к верхней границе "зоны революций" снизу, стандарт для рентной страны 4-го мира, третий начинается где-то от 8000 и тянется до 11-12), существенная часть ВВП сформирована скрытой рентой - транзитом российского экспорта и импорта, спецусловиями взаимодействия с Россией и пр. бенефитами от близости к Империи и умелого кокетства с ней и даже интима, но без вступления в прочный союз.

Эта рента очень долго держала страну в стабильности, даже несмотря на крайне неудачное с экономической точки зрения правление последнего диктатора Европы (собственно, Белоруссия так и не выросла из экономических штанишек Горбачева, но Михаил Сергеевич примерял их к СССР на период планировавшегося подросткового перехода к китайской модели экономики, а Александр Григорьевич новых штанишек своей стране, постаревшей с тех пор на 30 лет, так и не сшил). 2014 а затем 2020 годы существенно сократили эту ренту и она аккуратно вошла в зону от 10 до 20% ВВП ("зона нестабильности") - ренты еще хватает на то, чтобы подкупать силовой аппарат и узкую прослойку чиновной элиты, но уже не хватает на то, чтобы умилостивить граждан. Классическая картина, которую мы наблюдали в десятках стран, картина, фактически не имеющая исключений.

Исторически политические процессы в странах в зоне нестабильности крайне малопредсказуемы - именно потому, что ренты едва-едва хватает на сохранение лояльности элиты: маленькие изменения в ренте, в ВВП, в конъюнктуре, в способности лидеров к политическому маневру, в поведении внешних сил - и ситуация меняется на противоположную. Лукашенко не только очень плохой экономист, но и, судя по всему, очень плохой политик; и тем не менее предсказывать развитие событий невозможно: пока что плохому политику, окруженному узкой, но экономически жестко привязанной элитой и лояльными силовиками противостоит стихия без лидеров, программы, тактики и стратегии; нет ни попыток силового противостояния, ни расшатывания лояльности элиты, ни перекупания силовиков.

В таком "действенном бездействии" шансы на стороне Лукашенко: митингов можно не бояться, на них власть не меняется; от забастовок рабочие страдают больше, чем власть. Эффект привыкания никто не отменял, если Лукашенко так же, как сейчас, пересидит еще две-три недели, а у его оппонентов ничего не поменяется в методах, накал скорее всего сам по себе сойдет на нет. Но Лукашенко конечно не будет просто так сидеть - он уже начинает менять повестку: предлагает изменения в Конституции, новые выборы, и будет дальше продвигать эту переговорную позицию: "Вы хотите выборов - будут вам выборы, да еще и по новой, лучшей Конституции; не хотите считать меня президентом - на здоровье, считайте и.о. до новых выборов". Еще неделя-две и у оппозиции будет альтернатива: или соглашаться на план Лукашенко и оставлять себе возможность бороться на референдуме и новых выборах, или непримиримо наблюдать как спадает энергия протеста и все заканчивается ничем до 2025 года (а к 2025 году Лукашенко выучит все уроки 2020-го).

С уверенностью можно сказать лишь одно - если вдруг власть в Белоруссии сменится в ближайшее время (она когда-нибудь сменится, но возможно существенно позже, чем многим хочется), это будет не концом, а только началом процесса и периода нестабильности. Опыт Киргизии в этом смысле очень показателен - да и не только Киргизии. Есть у революции начало - нет у революции конца.

РОЖДЕННОЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ (IF ANY)

Как это ни грустно сознавать, нестабильность, связанная с рентой, сохраняется пока сохраняется рента как базовый метод создания стоимости. Поэтому парадоксально, но факт - если белорусы захотят остановить колесо нестабильности, которое уже запущено, им понадобится остановить извлечение ренты из отношений с Россией и (А) пережить падение доходов; (Б) построить альтернативу нерентного характера.

Вряд ли многие белорусы готовы на (А) - оппозиция их просто пока не спрашивает об этом. Если они и правда окажутся не готовы, будущая возможная победа бело-красно-белых с большой вероятностью обернется знаменитым украинским треугольником "перемога - зрада - ганьба" (кто не верит - примерьте этот деревянный костюм на похожие страны, включая Аргентину и вообще половину Латинской Америки). Если они окажутся готовы, то хватит ли у новых властей решимости с одной стороны не искать демонстративного разрыва с Россией (это может вызвать неадекватную реакцию Кремля), а с другой - пойти на падение ВВП при стерилизации рентных доходов? Не хватит практически наверняка.

Альтернативу нерентного характера, судя по мировой истории, в обозримый срок можно построить только одним способом - инвестиционной интервенцией извне. Это путь Тайваня, Сингапура, Южной Кореи, Израиля, Японии - и так далее, по списку, кого ни возьми. Для такой интервенции, конечно, нужно обеспечить банальные защиту прав инвесторов и инвестиционный климат, о которых так много говорят "большевики" - либералы, но далеко не только: инвестиции идут не просто туда, где надежно, но значительно больше туда, где прибыльно. Опыт Литвы или Латвии убедительно показывает, что недостаточно принять цивилизованные нормы и сидеть в ожидании потоков денег - вместо них почему-то начинается отток рабочей силы. Даже Белоруссия не потеряла столько людей, сколько ее прибалтийские соседи - члены ЕС.

Скорее всего, "инвестиционная привлекательность" Белоруссии будет искаться долго и трудно (Израиль искал свою нишу и свою модель лет сорок, пока она выкристаллизовалась - и все это время страна жила на голой национальной идее и энтузиазме). Скорее всего, у новой власти не хватит духа предложить этот поиск народу (нет больше на Земле Егоров Гайдаров, да и тот едва дошел до середины пути). А если хватит, то с большой вероятностью у народа не хватит духу его принять.

А значит новый день, если и наступит, принесет все тот же замкнутый круг вопросов: слева Россия с рентой в обмен на лояльность и неизбежное топтание на месте (с архаичной промышленностью, которую нельзя ликвидировать из-за рабочих мест, с элитой, питающейся административным ресурсом, с необходимостью продолжать содержать население и заниматься перераспределением, с обязательным лавированием между Западом и Россией, со смутными надеждами на китайские деньги); справа - ЕС, с перспективой ссоры с Россией и поляризации страны по украинскому сценарию, с потенциальным вторым кругом исхода рабочей силы и закрытием промышленности за неконкурентоспособностью, и получением взамен пары миллиардов евро на улучшение дорожной сети и жестких требований по сокращению бюджетов.

Выбор в пользу ЕС выглядит предпочтительнее - все же у прибалтов, хорватов, болгар, румын и особенно чехов, словаков и поляков ВВП на человека существенно выше, как и скорость роста экономики (уже не говоря о диверсификации и емкости рынков труда). Позицию российского сателлита Белоруссия на себя уже примерила - получилось не очень, и дело не в специфике страны или руководства: ни у кого не получилось лучше. "Балансирование" тоже не приносит ни спокойствия, ни достатка - классические "застрявшие" страны - Грузия, Молдавия, Сербия - имеют ВВП на человека даже меньше, чем Белоруссия и (несмотря на всю их разность) живут очень проблемно. Но такой выбор будет означать шоковые изменения - мы возвращаемся к вопросу готовности белорусского общества поменять не старого политрука на нового пророссийского бюрократа, а весь уклад жизни, и за это заплатить. Если эта готовность и имеет место (а как мы об этом узнаем сегодня?) - Белоруссия будет редким исключением из правила.

ТАК ПОХОЖЕ НА РОССИЮ

На первый взгляд пассивность Кремля вызывает серьезное удивление. Сколько лет Россия пыталась приблизить к себе Белоруссию до уровня поглощения, сколько лет возилась с "батькой", который готов был брать подарки и вить бессмысленные бюрократические кружева типа "союзного государства", но отказывался делать хоть что-то реальное на пути к соединению, и вот - шанс всё разом решить. Тут очевидный win-win: или Лукашенко соглашается на серьезное движение к интеграции в обмен на поддержку и защиту, или такая поддержка просто обещается Тихановской или другому перспективному кандидату - тоже конечно в обмен на интеграцию.

Но на практике поведение Кремля определяется (как это было и в прямо противоположной ситуации с Украиной) не геополитическими соображениями, а интересами рейтинга и коммерческой выгодой лоббистов. Нетрудно увидеть, что лоббистов вторжения просто нет (БКК и МАЗ видимо не настолько интересны, да и Малофеев кажется занят). Рейтинг на поддержке Лукашенко не поднимешь - в отличие от разделенной Украины, где "защиту русских" и "Крымнаш" можно было продать большинству россиян, в Белоруссии очевидно единство против диктатора (слышали анекдот: "Омоновцы в Минске бьют мужика, он кричит: "Вы что, я за Лукашенко голосовал!". Омоновцы еще сильнее бьют и отвечают: "Врешь, скотина, никто за него не голосовал!") и вмешательство энтузиазма у россиян не вызовет; поддерживать же оппозицию - все равно что показывать своим же гражданам пример как надо бороться с властью.

Так что сегодня ждать от России вмешательства, наверное, не приходится; тут скорее "армянский" сценарий, чем "украинский". Потенциальное отбытие Белоруссии в сторону ЕС Кремль конечно тоже не устроит - но об этом Кремль подумает даже не завтра, а послезавтра: там, скорее всего, уверены, что Лукашенко устоит, а нет - так будут действовать по обстоятельствам и, скорее всего, "под ковром" а не "на ковре". В конце концов украинский прецедент всех должен был научить, и, похоже научил не только Россию. В августе 2020 года Москва напряженно консультируется с Парижем, Берлином и Лондоном, а Париж, Берлин и Лондон тоже не спешат ничего предпринимать: "Вы же не хотите как в Украине" видимо является весомым аргументом для всех сторон.

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО АВГУСТУ

Пока писался этот опус, отравление Навального внесло в российское информационное пространство новый топ-повод; в течение дней или недель фокус будет смещен с Белоруссии. Вряд ли отравители (если они были) добивались именно этого - уж больно идея звучит как "конспираси". Скорее всего, если отравление имело место, то цели его были существенно более локальными: в конце концов отравить напитком - широко распространенная традиция в России, в которой клофелин используется много чаще более сложных веществ, а банальное ограбление является основным мотивом - но и более сложные вещества, и более "высокие" мотивы встречаются. Были и сотни простых смертных (и мой старый товарищ Том ДеВо когда-то попался на такую же историю в Чечне, слава богу выжил), был и Быков, и Кара-Мурза, и Верзилов. Может быть это и была банальная попытка ограбления; возможно - личная месть; атака локального коррупционера; случайность, и яд предназначался не ему и так далее. А может ли это быть "федеральным" решением? Конечно может. Узнаем мы об этом? Не при этой власти.

Я, собственно, о другом (Навальному - выздоровления конечно!) Я о том, что ситуация может быть непредсказуемой и в большом, и в малом - и иногда все меняется в секунды просто от того, что кто-то нажал не ту кнопку. Белоруссия тоже не будет исключением. Будем смотреть".