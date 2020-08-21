"Важное: из-за действий белорусских силовиков, в Беларуси уходит табу на обсуждение причастности белорусов к преступлениям против человечности", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"До этих задержаний, избиений и пыток белорусы были уверены что среди них нет и не может быть палачей. Из личного опыта: в прошлом году брали с Зміцер Лукашук интервью у Станислава Шушкевича, первого главы независимой Беларуси. Я спросил, считает ли он Лукашенко белорусом. Ответ был - категорически нет. Тогда я спросил, являются ли белорусами люди, которые по распоряжению Лукашенко на месте массовых расстрелов в Куропатах экскаватором вытаскивали поминальные кресты. Шушкевиш разволновался и сказал, что те люди не белорусы, просто дураки, а я своими вопросами - внимание - богохульствую.

Теперь в белорусском фб десятки постов о том, что оказывается и среди белорусов могут быть нелюди. Как в обращении Марии Колесниковойк офицерам и солдатам: "нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания: кто ходит с нами по одним улицам - люди или нет?".

Признать, что палачами могут быть и свои - это очень много. Некоторым "просвещенным" европейским народам понадобилось устроить две мировые войныи пройти через оккупацию, чтобы достичь такой трезвости в отношении себя.Белорусам же хватило считанных дней.

P.S. Колесникова и меры предложила: уважение и экономические гарантии силовикам, перешедшим на сторону закона. Для бывших советских стран это просто космическая трезвость".