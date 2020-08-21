"Кажется, это было у Юрия Олеши: живешь себе живешь, начальником железнодорожной станции Астапово Тульской железной дороги, и вдруг открывается дверь, входит Лев Толстой, ложится на твою кровать и умирает. Про умирает - пускай этой рифмы не будет вовсе. Но... Живешь себе, живешь, работаешь главврачом Омской больницы скорой помощи, и вдруг тебе привозят отравленного спецслужбами Алексея Навального. А ты - член партии "Единая Россия", разумеется. И как-то до этого, наверное, полагал, что можно совместить этого медведика с клятвой Гиппократа", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook.

"Но вот привозят тебе Навального, и следом приходят тихие люди с холодной головой и чистыми, тщательно отмытыми от ядов руками, и говорят: "вы же понимаете?". И ты киваешь, потому что - как же не понять. Немцам Навального отдавать нельзя. Есть такое мнение, что Родине от этого может произойти очередной моральный ущерб.

И с сокрушенным сердцем осознает доктор Мураховский, что пришло время выбирать между медведиком и Гиппократом. Да и хрен бы с ним, с медведиком, но глаза-то у медведика путинские. То есть добрые, но в меру. И быстро догадывается доктор, что просьба не отдавать Навального немцам восходит, по большому счету, лично к обладателю глаз. (Совсем-то недогадливых в партию не принимают). Дело осложняется тем, что Гиппократ умер, а медведик - вот он, и пахнет, как умеет, то есть очень убедительно… И понятно, что пропахнешь сам, но деваться некуда.

И доктор Мураховский выбирает медведика. И вместо исполнения врачебного долга - и прямых требований закона! - начинает нести патриотическую околесицу о том, что наши врачи не хуже иностранных... И сознательно рискуя жизнью Алексея Навального (ибо не может не понимать, что в берлинской "Шарите" шансов вернуться к жизни у больного значительно больше), становится соучастником операции по сокрытию следов преступления.

Не то чтобы он желает смерти Навальному - нет, конечно! Но - когда вопрос встает ребром… вы же понимаете... приоритеты... государственный интерес...

Все это, граждане, сгинет, и не исключено, что скоро. И медведик сгинет, и глазки эти закроются, и партию эту, в которую вступил доктор, чтобы продвинуться на полшишечки наверх, - не вспомнят, как звали. А позор останется.

Совсем не бережет себя доктор Мураховский. Ведь не приведи господи чего - пальцами же показывать будут! Да и на детей, пожалуй, тоже будут показывать... "Того самого Мураховского, который?.." - "да". Ужас.

А может, и не останется позора. Вот ведь судья Данилкин, который Ходорковского на десять лет упек ни за что (и все знают, что ни за что), - ходит себе на работу в суд, и люди с ним здороваются, и друзья у него, наверное, есть, и они не встречают Данилкина словами "как жизнь, путинская подстилка". И многочисленные обитатели Останкино, сделавшие своей профессией сокрытие тяжелых преступлений власти и соучастие в них, - тоже отнюдь не прячутся от россиян по углам... Сияют, пиарятся, косят под деятелей культуры...

Да! - я, наверное, драматизирую. Все будет в порядке с доктором Мураховским. Это с нами все будет хреново".