"Отравление Навального - это тест на адекватность как ваших новостных источников, так и собственных взглядов и реакций", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Если сайт или телеграм-канал пишет, что "Навальный отравил себя сам" - перестаньте его читать, это говноедский источник. Отпишитесь.

Если первая мысль, пришедшая в вашу собственную голову, была "тут не все однозначно" - то, возможно, вы перечитали Пелевина. Если первое, о чем подумал или написал ваш друг, было "но ведь это невыгодно Путину", то у вашего друга когнитивный диссонанс (он или она сопротивляется очевидным, но неудобным вещам), либо ваш друг пропагандист, либо он/она пересказывает чужую точку зрения, попадающую под одну из предыдущих двух категорий.

P.S. Везде и во все времена диктаторы убивали своих противников или просто неудобных им людей. Убийства ненормальны для демократий, а для диктатур они как раз в порядке вещей.

Более того, диктаторы стараются соблюдать личную монополию на насилие (по крайней мере в отношении важных людей), потому что на этом держится их власть. Похожие правила действуют и во многих преступных группировках - например, в американских мафиях все убийства утверждались лично верховными боссами".