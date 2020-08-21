Комментируя последние новости о состоянии Алексея Навального и отказ омских врачей разрешить его отправку на лечение за границу, врач-травматолог формулирует в Facebook несколько вопросов к коллегам из Омска.

"Как гражданин и как врач с более чем 30 летним стажем, учитывая общественную значимость всего происходящего, явную угрозу жизни пациента, а также двусмысленную позицию, занятую главным врачом БСМП Омска Мураховским А., я ТРЕБУЮ ответа на следующие вопросы:

1. Каков был состав консилиума, проведённого в Омске (пофамильно)? Принимали ли участие в консилиуме специалисты, наблюдавшие пациента до факта настоящего заболевания (отравления?)? Если нет - то почему?

2. Кто является (являлся) председателем консилиума?

3. Обсуждал ли консилиум вопросы транспортабельности пациента?

4. Каково заключение консилиума?

5. Подписан ли консилиум всеми специалистами? Если нет, каково особое мнение не подписавших консилиум врачей?

И, да. В современной медицине не существует понятия "нетранспортабельный пациент".