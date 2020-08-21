"К сожалению, почти нет сомнений в том, что Навального пытались убить. Ключевой вклад в осознание этого факта вносит сейчас пропаганда плюс подключившиеся к ней омские врачи. Ситуация развивается по сценарию малазийского "Боинга": в день трагедии пропаганда стреляет залпом безумных взаимоисключающих версий, врачи тем временем в роли "экспертов" тянут время", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Навальный нетранспортабелен, потому что в его теле токсичный яд, но это не яд а просто вещество для пластиковых стаканчиков, но с другой стороны у него резко упал уровень глюкозы в крови, вот он и оказался в коме, а нетранспортабелен он потому, что самолет будет трясти при взлете и посадке, - вот малая часть теорий, выдвинутых главврачом омской больницы Мараховским. Маргарита Симоньян развивает эту мысль: чтобы такого не было, она всегда носит с собой "рафаэлку". Испанский диспетчер Карлос и капитан украинских ВВС на штурмовике встретились.

Задача этих диагностических танцев ясна: ни в коем случае не допускать к Навальному независимых экспертов в первые сутки после покушения. И вся эта операция прикрытия выглядит так по-дилетантски, что кажется, будто за дело снова взялись Петров и Боширов. Глядя на этот дешевый спектакль, я даже готов поверить в то, что покушение на Навального не случайно совпало с 80-летием покушения и гибели Троцкого: работали идиоты и нумерологи.

Что это значит в политическом смысле слова? Операция готовилась, очевидно, давно, а теперь ее активировали: возможно, чтобы "не было как в Беларуси". А еще потому, что мы обнулились, и теперь с нами так можно и нормально: нет лидера оппозиции, нет проблемы. И кто упрекнет суверенные власти Российской Федерации в том, что расследование странного приступа в ходе четырехчасового перелета не проводится?

Это снова, который раз уже в этом году, новая политическая реальность, в конструировании этих реальностей авторитаризм взял все ускоряющийся темп: им надо спешить, чтобы не разбиться. Теперь можно понять, чего опасались опытные сислибы, оставшиеся по какому-то недоразумению в российских вузах: тут просто убивают.

Вызов принят, потому что другой страны у нас нет, а здесь выросли миллионы молодых людей, которые как и в Беларуси не хотят, чтобы с ними обращались как со скотом".