"Главврач больницы, где находится Алексей Навальный (фактически в заложниках), отказался дать согласие на транспортировку - вопреки желанию жены Алексея. Более того, Александр Мураховский отказывается> давать информацию, проводить консилиум со специалистами из других клиник, пускать к Навальному "внешних" врачей", - пишет аналитик в Facebook.

"У этого решения есть только две возможные причины:

- Мураховскому дано указание довести до конца начатое томскими отравителями дело и убить Навального своим "лечением";

- Мураховскому дано указание любой ценой (если надо - и ценой жизни Навального) скрыть, чем именно отравлен Алексей.

Александр Григорьевич Мураховский, остановитесь. Не становитесь убийцей. Отпустите Алексея.

И если вчера еще могли быть какие-то сомнения в заказчике отравления, то сегодня уже нет. Очень немного людей, которые могут одновременно подослать отравителей в аэропорт Томска (или прямо в самолет?) и организовать эффективное давление на главврача больницы в Омске.

Владимир Владимирович Путин или сам заказчик, или как минимум знает, кто в его ближайшем окружении заказчик. Впрочем, у В.В.П. есть еще несколько часов, чтобы отыграть ситуацию, дать команду выпустить Навального и тем самым успешно притвориться, будто сам В.В.П. не имеет отношения к покушению".