"Дерипаска хочет сажать за измену Родине тех, кто призывает к санкциям против России. Во-первых, уважаемый Олег, давайте разведем Родину и кооператив "Озеро". Во-вторых, давайте задумаемся - уверен, у нас получится: а почему же вводят санкции?" - пишет политик в Facebook.

"Вот, скажем, приехал Владимир Кара-Мурза в Вашингтон, приказал: "Вводите!" - и ввели. Так? Нет, не так. Причинно-следственный порядок немного другой. Отравили Кара-Мурзу, Верзилова, Скрипалей, Навального запрещенным химическим оружием - и появились санкции. Заметьте: не против Родины. А против конкретных убийц и их пособников.

Прихватили Крым, развязали несколько войн, сбили "Боинг" - тоже санкции.Смотрите в корень, Олег.

Если бы вы (вы лично) не поддерживали своими деньгами и лояльностью режим Путина, то не было бы и санкций: в частности, против вас. А сейчас получается, что вас же поставили на счетчик - и пока за спиной из Родины тащат последнее, вы тычете пальцем совсем в другую сторону и кричите "Держи вора!"

Уверен, что ваше заявление - не от непонимания. Вы уже давно осознали: кто первым с поцелуем доберется до пыли у высокого ботинка царя, тот и спасется. А остальных отдадут на растерзание Сечину.

Вон, говорят, Потанина пытаются рвать в клочья, не успел добежать до трона. А за коллективным Потаниным настанет очередь тех, кто поменьше, послабее, - и тут, вполне возможно, вам если и не перепадет, то хоть в тени трона не заметят.

Стратегия выживания ясна. Только какая-то она... подленькая. Измена себе. И это не уголовная статья".