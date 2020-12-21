"Недавно я разместил пост о том, что взлетевший на днях Ил-114-300 не является новым самолетом, а его планер произведен в 1994 году и тогда же впервые взлетел. Это вызвало бурю негодования патриотов, посчитавших, что замена двигателя и бортовой авионики уже дают право говорить о "новом" самолете. Так вот для особо упоротых вынужден изложить каноны, по которым учатся все авиаинженеры", - пишет эксперт в области авиации и космонавтики на своей странице в Facebook.

"Существует принципиальная разница между новым самолетом и модификацией старого. Вот как понятие "модификация" определяется в энциклопедии "Авиация" под редакцией академика Г. П. Свищева (а членом редколлегии был, на минуточку, генеральный конструктор ОКБ Ильюшина академик Генрих Новожилов):

"Модификация летательного аппарата - видоизменение, преобразование, придание новых летных свойств исходному (базовому) варианту ЛА. Модификацией принято называть и сам модифицированный ЛА. <...> Усовершенствованные модифицированные ЛА не отличаются от базового ЛА по своему назначению, и создаются с целью повышения его эффективности. Это достигается применением усовершенствованных двигателей, бортовых систем, оборудования, вооружения, внедрением в конструкцию новых материалов, улучшением аэродинамических характеристик, изменением размеров ЛА и т.д."

Как видим, даже определение "модификации" подразумевает вновь построенный экземпляр базового самолета с новой начинкой и серьезными конструктивными изменениями вплоть до изменения аэродинамических характеристик (например, новым крылом или измененной длиной фюзеляжа с новой пассажировместимостью).В случае с Ил-114-300 мы имеем дело со старым, уже летавшим планером (каркасом), на который установили новые двигатели и авионику. Это даже глубокой модификацией (она подразумевает изменения в конструктивно-силовой схеме) не назовешь, вне зависимости от желания причастных преувеличить важность сделанного и от президентской потребности пускать патриотические пузыри.

Еще раз для сильноскрепных - это не новый самолет, а рядовая модификация старого, причем на основе старого летавшего экземпляра. Извините, если кому разрушил его розовую картину мира.

P.S. Ссылка на "новую сертификацию" как свидетельство якобы "нового самолета" просто смешна. К примеру, в апреле 2020 года Ан-225 "Мрия" совершила первый полет после 18-месячной модернизации, в ходе которой самолет получил полностью новую систему управления двигателями, новую импортную авионику, а также новое энергосберегающее оборудование - все эти изменения потребовали сертификацию внесенных изменений, без какой-либо патриотической истерии про "первый полет нового самолета".