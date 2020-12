"На своей пресс-конференции Путин долго рассуждал о Навальном и все-таки опять не назвал его по имени. Это выглядит уже немного смешно, даже как-то по-детски и вряд ли президент этого не понимает. Чтобы разобраться, почему вопреки здравому смыслу он продолжает стоять на своем, придется зайти издалека", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Во-первых, необходимо зафиксировать, что во многих ситуациях отказ называть врага по имени имеет определённый смысл. Как только ты его назовешь, ты как бы признаешь, что он равен тебе, что ты его заметил и выделил из толпы. Когда ты это сделаешь, твои сторонники тоже обратят на него внимание, начнут внимательнее прислушиваться к нему. Тебе это, естественно, не выгодно.

Все это верно, однако, только до какого-то момента. Надо понимать, что ты не один, кто влияет на общественное мнение, есть и другие игроки, другие факторы. И вот случается иногда, что вопреки твоему желанию и благодаря удачному стечению обстоятельств, соперник твой все-таки достигает определенного уровня известности. Он самостоятельно набирает политический вес и отказ называть его теряет всякий смысл. Он уже субъектен - сам, помимо тебя. Продолжать игнорировать его в этой ситуации - значит демонстрировать свою неадекватность. Показывать, что твоя внутренняя картина мира для тебя важнее объективной реальности.

В 1948-м году республиканец Дьюи проиграл из-за этого президентские выборы демократу Трумэну. Первый был настолько популярнее второго, что он решил не обращать на него никакого внимания. С первого же дня кампании Трумэн обрушился на соперника. Критиковал и его самого, и республиканский Конгресс, обвинял их в лоббировнии интересов "спекулянтов с Уолл-стрит", в нежелании защищать интересы "людей труда" и т.д., и т.п. Так продолжалось изо дня в день, на протяжении нескольких месяцев. Дьюи же игнорировал Трумэна. "Пусть он выглядит как боксер, дерущийся с пустотой, мы же пойдем вперед, мы предложим стране свое видение будущего, а Трумэн пусть остается в прошлом", - решили республиканцы. Задачей кампании они видели не победу - та ведь была, по сути, в кармане, - а формулировку задач и формирование повестки своей будущей администрации.

"Нью-Йорк Таймс" писал тогда: "Губернатор Дьюи ведет себя как человек, который уже победил на выборах, и просто ждет окончания юридических процедур, чтобы приступить к исполнению обязанностей главы государства... Дьюи намеренно избегает любых столкновений с действующим президентом". Как известно, закончилось все победой Трумэна. Дьюи показался избирателю слишком "out of touch with reality".

Путин сейчас идет именно по этому пути. Я думаю, что и он, и его администрация это понимают. Вот только поделать они ничего не могут. Назвать Навального по имени сейчас - когда отказ сделать это стал уже притчей во языцех - эти значит породить целую волну крайне невыгодных заголовков и комментариев. "Путин признал Навального за равного", "Путин поставил Навального на одну доску с собой" - мимо такого не пройдет ни один из тех, кто хоть чуть-чуть интересуется политикой. Эх, если бы открутить время назад и сделать это тогда, когда люди еще не обращали на твой упрямый отказ внимания!.. Но поздно, момент упущен...

И все-таки Кремлю придется это сделать. Иначе люди скоро начнут говорить, что это комплекс, и пойди докажи, что это не так! "У президента по отношению к Навальному комплекс" - как вам такое? Нет, до этого лучше не доводить.

Если бы я был на месте Путина, я бы фамилию Навального все-таки произнес. Чтобы смягчить негативный эффект, сделал бы это через запятую. Поставил в один ряд с более мелкими игроками. Вроде бы и назвал, но не одного Навального, а целую кучу разной мелочи. Мальцева там, еще кого-нибудь. Дескать, вот такой у нас президент - во все детали вникает, все нюансы знает, все фамилии запоминает - даже самые ничтожные.

Когда вы это услышите, имейте в виду: кто-то там наверху прочитал этот пост".