"Каждый раз, когда Путин говорит про "наши спецслужбы", на его лице появляется фирменная ухмылочка, а в словах - плохо скрываемое бахвальство. "Конечно, мы все знали заранее". "Разумеется, были в курсе". "Да, приглядываем". "Меркадера уже послали". "Профессионалы мирового уровня".Путин явно любит все эти шпионские игры. Очень гордится спецслужбами и потому бесконечно увеличивает им бюджетное финансирование. Это его главный приоритет", - пишет глава Совета депутатов Красносельского района Москвы на своей странице в Facebook.

"Одного пожилой диктатор не может понять: не бывает эффективных спецслужб у государства, насквозь изъеденного коррупцией. Не будет у тебя под рукой честных профессионалов, если твой зять покупает за 100 баксов акции госкомпании, реальная стоимость которых превышает 380 миллионов долларов.

ФСБ так же прогнило и воняет коррупцией, как и все остальные государственные механизмы. Поэтому вместо Меркадера, они посылают на убийство отряд кретинов и неудачников. Которые сначала проваливают задание, потом оставляют множество следов, а в итоге один из олухов еще и рассказывает детали покушения по обычному телефону человеку, который просто называет фамилию его начальника.

Я хочу поздравить Алексея Навального с тем, как он разложил по полочкам и вранье Путина на пресс-конференции, и само покушение. Это невероятная работа и выдающийся результат. И, кстати, отличная иллюстрация того, насколько в современной России частные независимые структуры эффективнее коррумпированных государственных институтов.

И отдельно пару слов хочу сказать про Владимира Путина. Ни один уважающий себя мужчина не станет использовать яд для устранения врага. Яд это оружие труса; подлый способ по-тихому избавиться от врага. Так что давайте называть вещи своими именами: Россию возглавляет обычный подлец, трус и преступник".