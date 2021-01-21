"В последнее время несколько раз приходилось отвечать на вопрос, можно ли назвать нынешний политический режим в России диктатурой? Несмотря на то, что в сравнительной политологии нет четкого терминологического наполнения этого понятия, оно, на мой взгляд, имеет смысл, и текущий российский политический режим диктатурой называть можно и нужно", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Здесь есть два содержательных аспекта.

Во-первых, и политическая практика, и некоторые из внесенных в Конституцию этим летом поправок фактически игнорируют принцип разделения властей, определяя подчиненное положение всех прочих ветвей власти власти президентской, в этом смысле этот режим можно называть президентской диктатурой, противопоставляя модели республиканского правления, основанного на разделении властей и верховенстве закона, в данной модели и законодатель, и закон им принимаемый, и суд, этот закон охраняющий, есть инструменты президентского правления и не являются, по сути, законодателем, законом и судом.

Во-вторых, диктатурой можно и нужно называть режим, игнорирующий и ограничивающий базовые гражданские права и свободы с помощью репрессивных практик и насилия.

Вот, к примеру, Московская мэрия и исполнительные органы многих других российских городов сегодня отказывают Либертарианской партии и оргкомитетам сторонников Навального в проведении митингов в его поддержку в эту субботу. Между тем право собраний является фундаментальным и естественным правом, и любой режим, ограничивающий его, является диктаторским (управляет гражданами при помощи насилия).

В данном случае право собраний подтверждено еще и действующей Конституцией (в любых редакциях - нормальной и испорченной), нормы которой имеют прямое действие. В этом смысле и московская мэрия, и мэрии других российских городов прямо нарушают закон (Конституцию) и ставят себя вне закона. Однако обещают применять в поддержку своих незаконных действий силу.

Вот это и есть концепт диктатуры в чистом виде: широкое использование насилия для незаконного ограничения естественных прав и свобод граждан.

Итак, во-первых, хотя диктатура широко использует такие понятия как "закон" и "суд", в действительности, она находится вне рамок права. И, во-вторых, не всякий авторитарный (недемократический) режим является диктатурой".