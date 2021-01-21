"Сначала добавлялся миллион просмотров в час. Затем процесс ускорился и к вечеру уже было 16 миллионов. Надежда кремлевских, что ночь даст передышку, не сбылась. Скорость не падала и к середине следующего дня цифра на табло перевалила за 41 млн. Но эта цифра свидетельствовала лишь о том, сколько раз торкнули пальцем в иконку с фильмом. А многие, ведь, смотрели и всей семьей, значит надо умножать на ... В общем, не бином Ньютона и наиболее умные политологи стали утверждать, что кино посмотрела уже половина населения России", - пишет бывший политик в Facebook в связи с популярностью свежего расследования о дворце президента.

"В Администрации сидели люди тоже не глупые, арифметикой в объеме действий складывать и умножать сложенное владели неплохо и с полудня начали потихоньку выносить наиболее ценные вещи из кабинетов. Вечером на экранах телевизоров появился "вечерний М." в полувоенном френче и рассказывал, как он, замаскировавшись под пропагандиста, подсоблял ребятам из ФБК бороться с ворами и коррупционерами. Именно он, оказалось, и подбрасывал секретную информацию для расследований через Италию. Для чего и пришлось приобрести недвижимость на озере Комо. Теперь победа неизбежна и ему надо срочно отъехать в Тоскану для поправки подорванного нелегальной работой здоровья.

В пятницу количество просмотров приблизилось к 60 миллионам. Распахнулись двери тюрем и все политзаключенные вышли на свободу. "Химкинский арестант" прямо из "Матросской тишины" в сопровождении дышащих воздухом настоящей свободы россиян проследовал в опустевший Кремль и приступил к исполнению. К вечеру того же дня освободившиеся места в камерах заняли воры и коррупционеры в ожидании справедливого суда. Суд приехал к ним на следующее утро прямо в камеры. Судьей оказалась женщина в мантии из Химок.

В субботу на Пушкинской площади состоялся многосоттысячный митинг. Многомиллионная толпа восторженно приветствовала своих кумиров. Особенно тепло было встречено выступление лидера одной из думских фракций г-на Ж. Он со слезой в голосе поведал, как душились узурпаторами на корню проекты его законов, которые сделали бы россиян богатыми и счастливыми, и ни одна баба не осталась бы без мужика. Оглушительными овациями сопровождалось его требование незамедлительно арестовать за развал России всех членов партии ЕР, погрузить их в вагоны и отправить в Магадан.

Митинг транслировался в прямом эфире и по реакции телезрителей было ясно, что на предстоящих честных выборах именно партия г-на Ж. станет победителем. Конечно, при условии, что это будет умное голосование: лишь бы не за ЕР, которую не запретили из-за демократии.

Вот так, без гражданской войны и кровавой революции Россия снова стала свободной. И пошла на очередной круг.

Великая, все-таки, сила - искусство!"