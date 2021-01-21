"Дворец Путина - это, конечно, никакая не взятка. Ну то есть там юридически есть элементы взятки, отката, хищения, незаконного обогащения и т.д. Но суть происходящего иная. Путин построил монархию. Монарх не может воровать, все и так ему принадлежит. Просто иногда монарху удобнее, чтобы платила за мебель госкомпания, иногда чтобы кто-то из друзей или из подданных", - пишет пресс-секретарь Михаила Ходорковского в Facebook .

"Проблема этой монархии в том, что построить-то ее построили, но оформить пока не смогли. Ну это как самострой на первой береговой линии - по документам общественный причал, а на самом деле трехметровый забор и в четыре этажа кирпичный дом.

Вот Корейко был подпольным миллионером. А Путин - подпольный монарх. И в этом его проблема. И из-за этого его дом выглядит как помесь Версаля, Махачкалинской кальянной и казино при гостинице "Орленок". Это из-за диссонанса и гиперкомпенсации. Вот он сам и его друзья знают, что он монарх. А по бумагам там какие-то сроки, выборы и на лобном месте нельзя казнить смутьянов. То есть дом в Геленджике - это как фоточка в закрытом Инстаграме у жены начальника ОВД: вот она лежит обсыпанная купюрами в дорогом белье с бутылкой "Кристалл" в гостинице в Дубае, но показывать это никому нельзя, да и мужу завтра надо обратно в отделение.

А почему такой большой и бессмысленный? Потому что может. Зачем строить дом за миллиард или два или три - не имеет значения - долларов? Этот вопрос имеет смысл, если эти миллиарды есть куда потратить. А некуда. И тогда дом в Геленджике - это решение не хуже других. И комнаты для грязи, для мойки яиц и для машинок появляются просто потому - а что еще? Кстати, комната для грязи - это, скорее всего, комната для денег. Ведь денег у них, как грязи".