"В основе непонимания между Путиным и Навальным лежит то, что первый коррупцию, дворец и роскошь считает лишь незначительным элементом своей биографии, а второй делает акцент именно на них", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"В глазах Путина коррупция - это только то, что он сам не санкционировал. А перераспределение финансов, осуществляемое по его указанию - это никакая не коррупция; это что-то вроде "создания стратегических резервов". Деньги для него точно не главное, считает Путин. Главное ведь - это борьба за независимость России от американского влияния, восстановление ее статуса "мировой державы".

Естественно, что без денег такие вещи не делаются. Вот верные оруженосцы вроде Миллера и Чемезова их и складируют. Чтобы в нужный момент деньги эти выхватить и нанести удар по врагу - ну там, интернет-троллей, которые внутриамериканские противоречия в преддверии выборов шатать начнут, оплатить или вагнеровцев.

А Навальный, сволочь, всего этого словно не замечает и пытается выдать стратегическое управление финансами за банальную коррупцию.

Ну не подлец?!"