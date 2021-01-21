"Есть одна деталь в расследовании Навального, которая идет почти в самом начале, немного меркнет под гнетом всего остального, но интересная, тем временем - перестройка. Ведь любопытно же, когда выясняется, что главный коррупционный проект индивидуального жилищного строительства, стоимость которого - величина макроэкономическая, стал непригодным для жизни - сырость, плесень, не работает вентиляция. Что ныне его приходится обдирать до бетона и строить заново (ну, уже не придется, если мы что-то знаем о Владимире Путине, о степени его паранойи - теперь он ближе сотни километров к стройке всей жизни не окажется). Тем не менее", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook .

"Каков масштаб коррупции внутри самой коррупции? Насколько интенсивно все причастные, коих тысячи, от архитектора, поставщика и подрядчика - до прораба, грузчика и кухарки, обворовывают хозяев?

Ведь понятное дело, что когда у нас в наличии вовсе не ограниченный в средствах заказчик и атмосфера секретности, когда любой внешний аудит сильно затруднен, а предела раздуванию смет не существует - то воровство, разгильдяйство, некомпетентность, очковтирательство расцветет настолько, что строителям "Зенит-Арены" только в похотливой грезе видать.

Причем, тут клиент-то очень специальный. Это ж не аристократия потомственная. Можно свистеть про тысячелетнюю историю, но память предков-то известно докуда простирается и что в точности хранит - открытку на венгерскую стенку, югославский диван и путевку в ведомственный санаторий "Сосны", с комплексным питанием и процедурами.

Такому пассажиру, который дорвался - отдельной ж/п в кои-то веки обеспечен, не продать шарнир за ампир, не прочистить за его счет складские остатки - это какое-то предательство ремесла.

Когда последующему правительству придется разбираться с национализированным - я бы вот вообще не сильно удивился, если в итоге выйдет, что под слоем золота по шпону во всех этих Плесах и Геленджиках - трещины в стенах, аварийные несущие конструкции, развитая экосистема в вентиляции и балка перекрытия висит на монтажной пене.

Украдено столько и сделано настолько лишь бы сдать, что все эти династические резиденции стали аварийными на этапе закладки фундамента и только чудом не рухнули на августейших жильцов. Ни подо что это не использовать, никак не откапиталить, никому не продать. А внутреннее убранство несет реальную рыночную стоимость кубометра дров, потому что с отставкой прежних российских управленцев мировой рынок позолоченных комодов Pozzoli и держателей для туалетной бумаги за тысячу евро - сократится на 100%".