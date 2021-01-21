"Даже если бы фильм был ни о чем, сам факт удара из тюремной камеры восхищает. Навальный гоняет наше начальство грязными тряпками на потеху всей стране. Навальный атакует, а они вяло и неубедительно отбрехиваются из бункера. Скоро они на него в ЕСПЧ начнут жаловаться. А пока, что? Ну, лжец, нету же дворца в декларации! И купание в проруби в качестве ответа - мало того, что, скорее всего, постановка - то ли двойник, то ли вода подогретая, то ли и вовсе павильон. Много хуже - прорубь с вождем в синих трусах (куда смотрит PR служба?) - это попытка архаикой, ритуалами отбиваться от модерна. Столь же эффективно, как затыкание дыры в плотине пальцем", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Но фильм не ни о чем - он убийственен. И десятки миллионов просмотров заслуженны. Это тебе не пресс-конференции президента, которые давно уже никто не смотрит - это живое.

Что нового мы в результате узнали о стране, о тех, кто ею управляет, и о своем будущем?

1. Навальный сделал еще один шаг к президентскому креслу. Он демонстрирует непреклонность и непобедимость - именно такой образ, а вовсе не программы понадобится ему в момент краха системы. В сознании миллионов людей, которым надоел режим, он стал Ланцелотом, вызвавшим на бой Дракона и наплевавшим на дискуссии с другими рыцарями, какими способами следует Дракона побеждать? В секретных резиденциях Путина уже, наверное, советуются с астрологами и служат молебны об избавлении от этого несчастья.

2. В прошлый раз Навальный предал осмеянию ФСБ и все, исторически с ней связанное. Все их ЧК, НКВД, КГБ, чистые руки и все остальные части тела. Сейчас миллионы его зрителей смеются уже над самим Путиным. Посмотрите, сколько в Интернете шуток про то, как встал ночью в туалет и расшиб лоб о шест для стриптиза, для какой цели можно использовать ершик за 700 евро и так далее. Долго ли продержится президент, про которого вся страна знает, что он играет в машинки? Долго ли может простоять власть, вызывающая не уважение или ужас, а смех и презрение?

3. Фильм - это обвинение не просто в коррупции, а в жестокости и даже убийствах. Сейчас идет пересчет потраченных на дворец денег на операции для детей, школы, газификацию сел и так далее. Все это принесено в жертву не просто иным политическим приоритетам - оружию, экспансии и прочему, а личному потреблению. Люди умирают и страдают по вине человека, который по Конституции должен их защищать. Ради того, чтобы он сидел именно на такой мебели, а не на другой, чтобы у него были виноградники и устричные фермы.

4. Но фильм не только о дворце или коррупции. Герой фильма - сам Путин, дворец рассказывает о нем больше любых интимных подробностей. Это ведь материализация его вкусов, его представления о счастье. Счастье - это когда личная хоккейная коробка, персональный зал игровых автоматов и золото на мраморе. Подобные интерьеры (много более скромные, конечно) мы видели, когда несколько лет назад по ТВ демонстрировали арест вора в законе Шакро Молодого. Русские императоры, конечно, тоже поражали гостей роскошью Зимнего дворца. Но они в этих залах не жили, а выполняли представительские функции. Жили же нормально, их собственные комнаты богатством не блистали. Это естественно. Представьте себя залезающим вечером на эту огромную кровать под балдахином - там же не уснешь. Нормальный человек не может жить в таком дворце. Более того, нормальный человек не может ХОТЕТЬ жить в таком дворце. А Путин хочет. Это было бы лишь его личной проблемой, проблемой его психического здоровья, если бы в руках у него не было ядерной кнопки и власти над огромной - нашей! - страной.

5. Напоследок - самое неприятное. Путин не может уехать от этого дворца - он строил его слишком долго, он вложил в него себя, а вовсе не только деньги. У него уже нет времени построить что-нибудь столь же воплощающее его мечту на каком-нибудь острове, даже если он купит его вместе со всем, что там находится. Значит, он планирует оставаться здесь. Но при смене власти, даже при любых гарантиях безопасности, дворец отберут. Значит, добром он власть не отдаст, отстреливаться будет до последнего патрона".