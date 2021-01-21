"Проблема в том, что Путин - двулик, как курица на российском гербе. История дворца демонстрирует только одну, наиболее безобидную, его ипостась. Это вор-сибарит, торжествующий хам, пошляк-парвеню, дорвавшийся до власти и роскоши. Предел мечтаний вора из известного советского фильма: "Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Путин мог бы сказать, "идя на дело", т.е. в президенты: "Дворец построю в Геленджике с собственным казино, стрип-баром, винзаводом, хоккейной площадкой и варьете. И чтобы чемпионка мира по гимнастике у меня на... шесте крутилась". Для Путина этот пафосный, нелепый дворец - именно такой понтовый костюм с отливом, ради которого стоит воровать. Путин-вор - отвратителен, но относительно безопасен для окружающего мира. Если бы это была единственная путинская ипостась, он, возможно, ушел бы со временем на покой, чтобы в свое удовольствие купаться в наворованной роскоши. Однако, к несчастью, Путин шизофренично двулик.

Его вторая сущность - параноик. Он одержим манией преследования и бредом величия; верит в западный заговор против себя и в свою "историческую миссию", хочет войти в историю в качестве нового Петра I или Сталина, склеить из обломков очередную империю.

Поэтому он никуда от власти не уйдет и не прекратит вооруженную экспансию. В качестве диктатора-параноика, имеющего ядерное оружие, миллионную армию и киллеров-ихтамнетов, Путин реально опасен для соседей и мира в целом".