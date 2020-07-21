"Это первое фото, размещенное новым врио в своём телеграм-канале. По-человечески, конечно, понятно. Когда амбициозный человек поднимается на новую ступеньку, он радуется. Дегтярев - человек, очевидно, искренний и честно делится с подписчиками своей радостью. Смотрите, дескать, какой у меня кабинет теперь", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"С политической точки зрения это, конечно, ошибка. Губернаторский кабинет - это символ власти, роскоши, недоступности - всего, чего угодно, но не того, что нужно. Новому врио сейчас крайне важно предстать не "номенклатурным", а "народным". А вот как раз "народности" на этом снимке нет. Властный кабинет в сегодняшнем восприятии - это скорее, символ чего-то противоположного - символ "антинародности".

Очевидно, что первые фото Дегтяреву нужно было сделать именно с "народом". Понятно, что с протестующими сфотографироваться не получится и даже просто на улицу пойти, с людьми поговорить, - пока тоже страшно. Но хотя бы сотрудников администрации собрать и с ними побеседовать - это разве сложно было? Не с трибуны к ним обратиться, а именно в гущу людей зайти и уже там - во время живого общения - сфотографироваться?

И не говорите, что это не важно. Визуальные символы в массовой политике гораздо важнее слов".