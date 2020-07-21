"Госдума приняла законопроект, позволяющий проводить выборы три дня, дающий возможность отзывать неугодных членов избирательных комиссий, ограничивающий права наблюдателей", - пишет координатор движения "Голос" на своей странице в Facebook.

"Согласно закону, голосование на выборах и референдумах сможет проходить в течение не более трех дней. Новый закон разрешает быть наблюдателям на выборах властей субъекта, в органы местного самоуправления и на местных референдумах только тем, у кого есть право участвовать в выборах в этом регионе. Сейчас же наблюдателем на выборах может быть любой гражданин России. Кроме того, законопроект дает политическим партиям право досрочно прекращать полномочия членов комиссий с правом решающего голоса, которых назначили по их предложению.

Понятно для чего это делается. Протестные или "умное" голосование в ряде регионов способно заблокировать прохождение административных кандидатов. Фальсификации и недопуски кандидатов вызывают слишком большие скандалы. Значит делают так, чтобы контроль за голосованием и подсчетом стал невозможен и фальсификации стали менее видимыми и доказуемыми.

Фактически теперь легальная процедура выборов становится практически закрытой для прохождения несогласованных властями кандидатов. Состояние избирательной системы стало хуже, чем в Белоруссии. Для какой-либо смены власти и учета мнения граждан повышается значимость неэлекторальных каналов политического давления.

1. Можно ли было избежать такого развития? Возможно. Надо было активнее наблюдать, вскрывать фальсификации и опубличивать их в ходе "теста", каковым стало Общероссийское голосование. Сил части наблюдательского сообщества, не отозвавшейся на призывы к игнорированию и бойкоту, видимо, не хватило для объяснения обществу смысла и механизма процедурных новаций. Поскольку уровень сопротивления был недостаточно высок, власти закономерно посчитали новации легитимизированными через ОГ и так и продают их обществу.

2. Стоит ли игнорировать/бойкотировать следующие выборы? Снова нет. То, что общество и оппозицию поставили в более невыгодные позиции, повод добиваться честности и законности, создавая "политическое давление" на этом фронте. Когда имеешь дело с авторитарной властью, высказывать мнение в соцсетях недостаточно, чтобы добиться изменений. Необходимы коллективные действия, создающие реальное давление. Это и участие в одиночных пикетах и массовых акциях, это и работа в комиссиях и наблюдение на участках, и многое другое".