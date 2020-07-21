"Три лозунга могут объединить все российское гражданское общество: честные выборы, свобода слова и независимый суд. Люди в Хабаровске вышли на улицы за честные выборы и независимый суд. А то, как этот крупнейший в России протест отражается в СМИ, - это отражение свободы слова", - пишет депутат Псковской областной думы на своей странице в Facebook.

"Путин ничего не понял из произошедшего в Хабаровске. Это не вопрос торга с гражданами. Граждане не торгуются. Это вопрос личного достоинства и свободы выбора.

Десятки тысяч возмущенных свободных людей вышли на улицы - и полиция вежливо сопровождает колонну, фактически охраняя граждан, то есть выполняя свои подлинные, а не навязанные политическими властями задачи.

Честные выборы - это безусловный ультиматум общества власти. Нет никаких других способов привести страну в человеческий порядок. Действующие власти России не выиграли честно ни одну избирательную кампанию. Это власть, построенная на лжи и насилии.

За честные выборы и против честных выборов - вот принципиальный водораздел в России сегодня".