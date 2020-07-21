"Двоюродный племянник Путина Роман возглавил партию "Народ против коррупции". Я, разумеется, открыл программу партии. Прочитал. Оказалось, что бороться с коррупцией партия, среди прочего, собирается "любовью к Родине" и "духовностью", - пишет в Facebook заместитель директора "Transparency International Россия".

"Если антикоррупционную духовность я еще могу представить: антикоррупционная молитва перед началом рабочего дня, еженедельная исповедь депутатов и министров, а для проворовавшихся, как положено - анафема. Еще можно антикоррупционных храмов построить сияющих с прозрачными куполами, - да столько их возвести, чтобы из окна каждого губернатора видно было.

Встал с утра с кровати, потянулся, подошел к окну, окинул взглядом Лазурный берег в Ницце, увидел храм сияющий и сразу вспомнил о духовности. И домой поехал быстро - работать на благо народа.

А вот представить, как любовь к Родине можно натянуть на антикоррупцию, я пока еще не очень понимаю. Может хотели березоньки белые в кадках в каждом госучреждении поставить, может крутить круглосуточно гимн России у чиновников дома. Или же хотели, как это водится, в Конституцию добавить отдельную главу про запрет воровать из бюджета, но просто не успели.

Не очень понятно с программой этой партии, но потенциал для двоюродного племянника Путина, очевидно, огромный".