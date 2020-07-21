"Президентские выборы 2018 года и ошеломляющий успех В.Путина. Майские Указы и 13 нацпроектов с финишем в 2024 г. Правительство копытом бьет в ожидании старта. Народ с энтузиазмом приготовился к повышению потребления! В общем, все как мы любим: "Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!" - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"А никак! Правительство постромки рвет, а повозка народнохозяйственная ни шатко ни валко, еле-еле катится. Стабильность и позитивность экономического роста радует Владимира Владимировича, а скорость огорчает. С такой скоростью не только на заветную пятую ступеньку среди передовых экономик мира не заскочишь, а можешь и на восьмую соскользнуть. Рывок, рывок нужен! Рывок и прорыв! Но что-то всё время держало...

Потом Covid-19 нагрянул. Не до прорыва. Какой прорыв, если неясно сколько вообще в живых из этой пандемии выйдет? Но, вроде бы, пронесло, малыми потерями обошлись. Надо снова в прорыв, однако, как говорится, в одной реке два раза не обмочишься. Для нового вдохновения нужны новые цели. Их Владимир Путин и определил сегодня в 11 час 25 мин своим Указом от 21 июля 2020 года.

Целей установлено ПЯТЬ. И это разумно. Взять, к примеру, человека. Ежели перед ним поставить одну цель, взгляд сосредотачивается на одной точке, глаза к переносице сводятся и он впадает в ступор. А ежели много целей, как в прошлый раз - 13 нацпроектов, то глаза разбегаются и он в растерянности не знает к какой из целей идти, так и топчется на месте в нерешительности. А ПЯТЬ - в самый раз!

Умники могут возразить, а почему это перед цифрой 13 глаза разбегутся, а при цифре 5 не разбегутся? Логично, поэтому Владимир Путин в Указе и перенес достижение целей с 2024 года на 2030 год! Потому что, когда несколько точек отодвигается от глаз на достаточное расстояние, то взгляд концентрируется на них как на единой. Не зря же говорят, что большое видится на расстоянии.

Да, и эту 5-ю ступень среди лидеров мировой экономики В.Путин выкинул из целей. Не мальчик он уже, чтобы по ступенькам прыгать".