"Что изменилось за месяц в президентской гонке в США? Отрыв Джо Байдена от действующего президента Дональда Трампа вырос. Отрыв большой - если бы ошибка опросов была такой, как в 2016 году или даже максимальной за всё время существования опросов - и выборы были бы сегодня, Байден бы выигрывал", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Ни разу действующий президент не отыгрывал такого отставания. Конечно, за последние восемьдесят лет только три действующих президента проиграли выборы (Форд в 1976, Картер в 1980, Буш-ст. в 1992) и один снялся, испугавшись низкого рейтинга (Джонсон в 1968), так что статистики особой нет. И тем не менее. Лишь однажды такой отрыв был отыгран - в 1988-ом, но тогда в гонке не участвовал действующий президент.

В этом проблема Трампа - стандартная проблема любого президента. Когда он идет на второй, последний срок, то выборы становятся не "выборами между двумя вариантами", а "референдумом по поводу действующего". Кампания Трампа сейчас тратит огромные деньги на негативную рекламу, но Байдену все пока как с гуся вода - потому что основной фактор, по всем опросам, это низкая оценка действий Трампа в ответ на коронакризис и расовые волнения.

Это интересно сказывается на "энтузиазме избирателей" - при прочих равных, это важный показатель. Казалось бы, избиратель Трампа супер-мотивирован голосовать за своего любимца, а избиратели Байдена его не так поддерживают. Но! Избиратели Байдена БОЛЕЕ мотивированы в отношении выборов. Просто они не Байденом мотивированы! Большинство избирателей раз за разом говорит, что они будут голосовать против Трампа и неопределившихся в этот раз значительно меньше, чем в 2016. (Именно они в последний момент поддержали тогда Трампа.)

Негативная реклама Трампа бьет в основном в то, что Байден близок к сенильности, не понимает того, где находится и т.п. Но вот не работает - большинство избирателей считает, что Трамп, скорее, когнитивно неработоспобен и глупее Байдена. Тут, похоже, работает механизм - не нравится Трамп, отвечаю, что у него признаки старения...

Съезд Демократической партии, на который должны были съехаться 50 000 активистов и политиков, будет проведен, фактически, заочно. Съезд Республиканской будет минимальным. Так что из оставшейся на лето драмы - разве что вялые разговоры про то, что Трамп сменит вице-президента Пенса на Ники Хэли, бывшую губернаторку Южной Каролины (или, может, на Кристи Ноем, губернаторку Южной Дакоты?!). Поддержка среди коренных республиканцев у Трампа по-прежнему высокая, а вот среди женщин - убийственно низкая.

У Байдена выбор кандидатки в вице-президенты свелся, на мой взгляд, к двум кандидатурам - Камалы Харрис, бывшего прокурора и нынешней сенаторки от Калифорнии, и Тамми Дакуорт, военного пилота, потерявшей две ноги в Ираке, а сейчас сенатора от Иллинойса. Все остальные вице-президенсткие кандидатуры - более рискованные, а зачем Байдену рисковать? Ему нужно в точности противоположное".