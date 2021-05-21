"У выступления Маска на форуме АП хороший контекст: параллельно, прямо сейчас, проходит конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства Россия-Белоруссия". То есть пока одна башня намекает - смотрите, мы не людоеды, людоеды не мы, - вторая аппетитно чавкает малой берцовой костью", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"И в этих единстве и борьбе противоположностей вся российская власть, которая никак не выучит, что даже горшок меда, но с одной ложкой дегтя, становится горшком дегтя. Впрочем, пропорции у нас, прямо скажем, обратные.

Давайте подумаем, как приглашение Маска (если это действительно какой-то намек) будет воспринят гражданским обществом России или даже Западом, если параллельно в Великом Новгороде власти разгоняют невиннейший Земский съезд. Если полиция приедет туда на теслах, а не на пазиках, ничего не изменится. И никто потом не вспомнит, что были там где-то, в какой-то башне, кремлевские мечтатели.

Когда их, как Шпигеля, поведут в подвал, не будет услышан их крик "Товарищ Путин, произошла ужасная ошибка!" Потому что Маску, конечно, нравится, как звучит русский язык, но мало ли, кто и что на нем кричит. А правозащитники и оппозиционеры уже в соседнем подвале.

Неужели никто в стране не способен на что-то большее, чем "по улице слона водить" в преддверии встречи Путина с Байденом?!"