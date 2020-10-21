"Вижу новости: в странах, производящих три четверти мирового ВВП, электроэнергия из ветра и солнца уже стала дешевле электроэнергии из газа. И тут же вопли наших диванных аналитиков: а государственные субсидии для ВИЭ вы считали?" - пишет эксперт по нефтегазовому рынку на своей странице в Facebook.

"То же самое мы слышали, когда обсуждалась "сланцевая революция" в США.Но в системе координат производитель-потребитель энергии госсубсидии не учитываются. Потребителю наплевать, за счет чего у него сокращается плата за электричество. Да и поставщику по большому счету наплевать, раз уж субсидии дают ему возможность получать прибыль - особенно на этапе, когда затраты на этот бизнес велики. Его не смущает перспектива сокращения или прекращения субсидий, поскольку он видит, как быстро падает себестоимость ВИЭ.

А со стороны правительств мы видим сознательное материальное стимулирование перехода к чистой энергетике. Да, пока за счет бюджетов и налогоплательщиков, но с перспективой выгоды в будущем.

Грабят налогоплательщиков? Так они, если почувствуют это (хотя как? в виде снижения платы за свет?), могут и правительство поменять. Это не Россия, ребята. А правительства в нормальных странах - это не карикатуры на буржуев в советском "Крокодиле".