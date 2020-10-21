"Вышел с утра на работу, еду в лифте. Думал еще, доставать респиратор или нет, в такую рань обычно проскакиваешь один. Но чуйка подсказала - надо. Как раз вчера вечером поговорил с товарищем реаниматологом из городской ковидной реанимации о неутешительной ситуации в городе - более чем тысячный стационар в павильоне в Сокольниках забит под завязку, а в его реанимации на 32 койки - 34 тяжелых больных", - пишет в Facebook заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко.

"На средних этажах лифт останавливается, заходит девушка лет 35, грустного вида и активно хлюпающая носом. Естественно, без маски. Поворачивается ко мне спиной, и я через плечо невольно вижу ее вотсап. Пишет "ночью поплохело, все тело ломит, с утра 38, думаю обычное ОРВИ".

- Таак, - думаю. - Понятно. Спасибо, друг респиратор.

Выходим, идет в сторону метро. В легкой куртке, без шапки, без перчаток, да еще и в короткой юбке на ледяном пронизывающем ветру. Я, здоровый, с утра градусник за окном посмотрел, и по погоде соизволил одеться. Так без всякого ковида заработаешь двусторонний гайморит или пневмонию. Но ведь беда в том, что у нее почти наверняка ковид. Бредет такое биологическое оружие к метро, забирать на тот свет какого-нибудь пассажира в годах или с сопутствующими. А может и абсолютно здорового, но со слишком активным иммунитетом. Ну ладно, не думаешь о себе, подумай о других, хотя, если даже о себе не думаешь, то и это в голову не залезет.

И если бы это был единственный случай. Таких и в моей практике, и у коллег - сотни. Люди, где ваш головной мозг, что случилось с вашим интеллектом? Мама не научила больными дома сидеть? Больничные отменили? Надо с температурой переться на ледяном ветру почти голой? Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не "обычное ОРВИ" а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости?

В общем, накрутил я себя пока шли. Благо, дороги сливаются в одном месте - проходя мимо имитирую телефонный звонок и громко говорю "Да, ситуация жесть, город ковидными завален, реанимации переполнены, сначала думают ОРВИ, а потом сразу на ИВЛ. Вчера как раз 36-летний абсолютно здоровый парень в реанимации умер, все лёгкие были поражены". И ведь самое интересное нигде не вру.

Смотрю - отстала, остановилась. Начала рыться в сумке, достала и снова убрала телефон. Медленно пошла в сторону дома. Надеюсь - домой.

Меня, конечно, на всех не хватит. Поэтому, на всякий случай напоминаю, если кто забыл:

- Заболел - сиди дома.

- Не ходи на работу с температурой.

- Вынуждает выходить на улицу жизнь - надень маску, максимально утеплись.

- Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей.

- Ковид ковидом, но и обычный грипп при несоблюдении постельного режима может дать самые серьезные осложнения на сердце, почки, легкие. Даже среди моих друзей на ФБ такие были. Что уж говорить о пациентах.

- И вообще-то у нас вспышка.

У меня все".