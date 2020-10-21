"Ложь, еще больше лжи и метод дымовой завесы - это все, что делает Путин, когда его застают на месте преступления. Старого пса не научишь новым трюкам - да ему и не надо, пока все сходит с рук. Мы это видели в истории со сбитым "Боингом", с отравлением Скрипалей и Литвиненко, с допингом на Олимпиаде в Сочи и во многих других историях - иногда трагических, иногда трагикомических, но всегда бесконечно позорных", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Каждый раз, когда Путина ловят буквально за руку, с дымящимся пистолетом в руках рядом с трупом с характерным отверстием в теле, он достает бумажку, на которой написана шпаргалка из нескольких коротких пунктов. И тщательно выполняет каждый из них. Вот эти пункты:

1. Создать белый шум, то есть выбросить как можно больше разных версий. Не имеет значения, что они будут абсурдны и будут друг другу противоречить. Главное, чтобы можно было сказать: очевидная версия является лишь одной из множества. Может это было самоубийство, а пистолет в руку упал из неба? Или это была самооборона, а убитый напал первым? Или выстрела вообще не было, это был раскат грома, а отверстие в теле жертвы - это единорог забодал. Есть так много версий, давайте их обсуждать! Почему вы все обсуждаете только одну? Давайте обсуждать все, ведь они все равноправны, и все тоже имеют право на жизнь!

2. Напустить тумана, то есть атаковать очевидную версию. Давайте посмотрим внимательно на фотографию: почему на дуле пистолета какие-то блики? Наверное, это фотошоп. А вот внимательно давайте изучим отверстие на теле. Оно круглой формы, а вот есть эксперт, академик Межпланетной академии наук, который нам в эфире под запись скажет, что при выстрелах из пистолетов такой системы дырка всегда получается квадратная. Не суть важно, какой бред будут нести такие "эксперты", главное чтобы их было побольше, и чтобы можно было посеять сомнения.

3. Плодить сущности, то есть переводить информационную повестку на обсуждение малозначимых деталей. Вел ли убитый всегда моральный образ жизни? Давайте устроим большое ток-шоу с участием его бывшей жены, и пусть она расскажет о нем что-нибудь эдакое. А вот еще полицейский, который арестовал убийцу: вы знали, что его троюродная тетя живет в Париже? Вам не кажется это крайне подозрительным совпадением? Это тоже отличная тема для ток-шоу! Пусть люди обсуждают все, что угодно, но только не сам факт преступления.

4. И, наконец, плодить субъекты, вводить в информационное поле людей, не имеющих к делу никакого отношения. Рамзан Кадыров пусть напишет пост в инстаграме о том, как он всегда мечтал сам расправиться с убитым, и скажет: судите меня за преступление! Кто у нас есть еще из записных клоунов, согласных любую чушь сказать за деньги Жириновский, Собчак, Пригожин, Познер? Любой сгодится. Тащите всех в студию, и пусть набрасывают - так, чтобы у нормального человека голова кругом пошла, и он подумал: "тьфу на вас всех". "Тьфу на вас всех, ничего не понятно, понятно только, что дело мутное": как только человек так подумал - значит, Путин опять всех переиграл. Сумел сделать ясное мутным, белое - черным, справедливое - нечестным. То, чего он всегда и добивается.

Есть только один, главный и универсальный способ борьбы с методами Путина - сохранять голову на плечах, оставаться нормальным, держаться нормальности и здравого смысла. Верить себе самому, верить своим глазам. Следовать утиному принципу: если что-то крякает как утка, плавает как утка и летает как утка, то это утка. Следовать великому философскому принципу, известному, как бритва Оккама - из всех возможных объяснений верным всегда является самое простое. Ну и, конечно, понимать, как работает пропаганда и не вестись на нее".