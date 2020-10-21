"Яндекс" выложил статистику поисковых запросов за очередную неделю (12-18 октября). В целом по России за неделю 427 тысяч показов результатов поиска по запросам со словом "обоняние". Неделю назад было 335 тысяч, еще неделей ранее - 249 тысяч. Рост не просто продолжается, но и размер прибавки (427-335=92) является рекордным", - пишет аналитик в Facebook.

"Для масштаба: весной и летом количество показов по запросам про "обоняние" ни разу не подымалось выше 138 тысяч за неделю. Сейчас этот порог превышен в 3 раза!

В прошлую среду я писал "На этой [неделе] предположу, что будет плюс 20-25%". Увы, я оказался излишним оптимистом - в действительности получилось +27,4%. Против +35% на прошлой неделе и рекордных +43% еще неделей раньше.

По-прежнему основной рост в регионах: по Москве (с областью) рост количества запросов относительно предыдущей недели +23%, в Петербурге и вовсе только +20%, зато по остальной России +29%.

Ну и в завершение: чем больше копаюсь в данных, тем больше убеждаюсь, что динамика запросов про обоняние бьется (примерно совпадает) с динамикой других "коронавирусных" запросов, а вот с динамикой официального количества заболевших "почему-то" перестала совпадать.

Если бы сохранялось то же соотношение (между количеством запросов про обоняние и количеством выявленных), которое мы видели в мае-июле, то на прошлой неделе Роспотребнадзор должен был бы выявить не 100 тысяч зараженных, а около 180 тысяч - или примерно по 25-26 тысяч в сутки. А на этой неделе - уже около 230 тысяч..."