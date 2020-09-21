"Это можно называть как угодно: второй волной пандемии, продолжением первой, новым плато, нашествием печенегов, но суть в том, что с наступлением осени число заболеваний ковидом неуклонно растет. Полюбившиеся средства решения проблем - взятки, яды, дубинки - не работают применительно к вирусу", - пишет публицист в Facebook.

"Зато есть "хорошая статистика" смертности, но ей мало кто верит.Зарегистрирована вакцина, но ее нет в наличии, хотя уже создана "табель о рангах", разделяющих граждан на достойных вакцины и тех, кто как-нибудь перетерпит. Росистеблишмент как сидел на карантине, так и сидит, ну а если вдруг делает вылазки, то стерилизует под себя весь маршрут следования.

Эксперты, оказавшись в телевизоре, принимаются вести как себя блондинки, поощряя беспечность. Мелкие чиновники, как сто и пятьсот лет назад, втирают очки вышестоящим. Высшие чиновники пытаются произвести впечатление на иностранцев. В основном через торговлю углеводородами и "приращение" земель. То есть проявляется главная особенность России по А.М. Пятигорскому.

В результате совокупных действий понимание проблемы приходит к обывателю с появлением симптомов заражения.

Мойте руки. Носите маски. Соблюдайте дистанцию - уважайте чужую жизнь. Это все, что у нас есть".