"В американской политике большое событие - умерла Руфь Гинзбург, неформальный лидер "прогрессивного" крыла Верховного суда, прославившаяся своими выступлениями - часто в виде "позиции меньшинства" в решениях суда - в защиту прав женщин, звезда, в последние годы, телеэкранов и газетных страниц. Вопрос - как это повлияет на выборы-2020, до конца которых осталось всего 45 дней? Мой ответ, коротко - повлияет не сильно", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"1). Выбор 2020 уже в значительной степени определен, больше чем в предыдущие разы. Подавляющее большинство избирателей уже поддерживает одного из двух кандидатов - в отличие от 2016 года, когда на этой стадии было рекордное количество неопределившихся.

2). У президента Трампа есть резон не выдвигать новую кандидатуру до дня выборов - чтобы его избиратели мобилизовались еще сильнее. (Казалось бы, куда больше.) Но этот же аргумент работает и в обратную сторону - возможность выбрать президента, который номинирует новую судью, мобилизует и противников Трампа. Так что я думаю, что Трамп быстро выдвинет кандидатуру.

3). На самом деле, разговоры о том, что замена Гинзбург на правую, консервативную судью "закрепит право-консервативное большинство на десятилетия" - это изрядное преувеличение. Судьи ВС, назначаемые пожизненно, не связаны своей историей - многие из них, включая некоторых из нынешних, меняли свои взгляды со временем. Если сейчас добавить право-консервативного судью, то вся власть останется у двух "право-центристов", Робертса и Кавано, у которых будет трое слева, четверо справа.

4). Это совсем не факт, что у республиканцев достаточно голосов в Сенате, чтобы назначить консервативного судью. Нужно 50 голосов, а республиканцев - 53. Одна из них, сенатор Мурковски, уже сказала, что не собирается голосовать ни за какую кандидатуру до президентских выборов. Еще один, Ромни - противник Трампа, который не боится голосовать против него. Остается 51, но 4 сенатора уступают сейчас своим соперникам в своих сенатских гонках за полтора месяца (Коллинс, Эрнст, Гарднер, Максалли) и голосовать за консерватора сейчас самоубийственно. Я бы сказал - определенно нет голосов для сильно консервативного кандидата в ВС, и, возможно, нет ни для какого.

5). Обсуждаются еще два фактора. Во-первых, в 2016 году точно в таких же обстоятельствах (только судья умер в феврале) республиканцы сказали, что не будут рассматривать номинантов президента Обамы, потому что в предвыборный год "решать должен американский народ на выборах". Во-вторых, сама Руфь Гинзбург, которой сегодня восторгаются все, сказала перед смертью, что ее мечта - дотянуть до следующего президента, чтобы он номинировал ее преемницу. Мне кажется, оба эти фактора не сыграют никакой роли".