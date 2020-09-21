"Алексей Навальный встал с постели: он восстанавливается гораздо быстрее Володи Кара-Мурзы, и это дает надежду на его скорейшее возвращение в Россию и новые проекты", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Спасибо" Путину за это: Навальный стал политиком, известным во всем мире. И уверен, что сможет реализовать куда более масштабные проекты, чем "умное голосование", когда из-за недопуска сильных демократических кандидатов вместо членов "Единой России" все вынуждены поддерживать случайных людей.

Сейчас у нас всех другая, глобальная цель: не менять шило на мыло, а избавиться от преступного режима и реформировать Россию. Это можно сделать только при консолидации - создании осознанной кампании и согласии внутри оппозиции.

Первый очевидный шаг - выборы в Госдуму в 21-м году, на которые должны быть допущены все, включая Алексея Навального, а не только те, против кого власть не успела завести уголовные дела. Поэтому необходимо сейчас вспомнить лозунг прошлого года: допускай. И Навального - в первую очередь.

Отменяй - запреты и фильтры.

Ну и, конечно, уходи - Россия заслужила другого президента, не так хорошо знакомого с технологией производства "Новичка".