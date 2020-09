"Позвольте еще раз объяснить, почему уловка "Газпрома" по передаче прав собственности на его суда, теоретически способные достроить "Северный Поток-2", не позволит "Газпрому" избежать американских санкций", - пишет в Facebook востоковед и эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

"Вот как в американском законе обозначены лица, подлежащие санкциям:

(i) те, кто продали, сдали в аренду или предоставили эти суда для осуществления такого проекта, или же

(ii) обеспечили обманные или структурированные транзакции для предоставления этих судов для осуществления такого проекта.

((i) sold, leased, or provided those vessels for the construction of such a project; or

(ii) facilitated deceptive or structured transactions to provide those vessels for the construction of such a project).

Коряво, по-канцелярски сказано, но наказанию будет подлежать сам "Газпром", который обманным путем перевел права собственности на суда в какие-то занюханные фирмочки. Не получится ни купить трубоукладочные суда, ни взять их у кого-то в аренду. Нет в мире владельцев трубоукладочных судов, которые бросили бы вызов санкциям США.

Проект мертв. Что бы там ни говорили немцы, притворяющиеся, что американские санкции не похоронили "СевПоток-2".