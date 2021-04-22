"Российский политический протест становится похожим на подземный огонь: на поверхность вырываются только языки открытого пламени, но температура подземного горения растет. Это не подполье, не партизанщина, это переход общества в состояние айсберга, когда надводная часть не показывает масштаб природного явления", - пишет депутат Псковского областного собрания в своем Telegram-канале .

"Глумливые комментарии придворных табаки отражают понимание властей, что проблема общественного отторжения и возмущения абсолютно не решена, протест не уничтожен, поэтому дискредитация протеста нарастает на всех проституированных ресурсах, чтобы представить обществу верхушку айсберга протеста без тела айсберга.

Гражданскому обществу необходимо выстроить систему горизонтальной координации главных, самых опасных для властей политических действий - выборов. При общей деградации политической системы страны и многолетнего обесценивания выборов властями это очень трудно сделать. Но жизненно необходимо.

Число людей, понимающих, что полицейское государство и жизнь без страха несовместимы, не сокращается, а увеличивается. Эти люди ищут и будут искать политический выход энергии протеста. Их надо не потерять, поддержать, воодушевить и сохранить в политике. Перемены придут тогда, когда зрелость общества выразится в консолидированной политической воле.

Никакие политические репрессии не могут остановить созревание общества. Гроздья гнева зреют долго, но верно. И чем тяжелее, тем верней.

"Успех - это еще не точка, неудача - это еще не конец: единственное, что имеет значение, - это мужество продолжать борьбу" (приписывается Уинстону Черчиллю)".