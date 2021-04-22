Москва, 21 апреля 2021 года

Штаб Навального в Москве / Telegram

"Привет, это Навальный. Мне все сложнее оценивать, что там на самом деле происходит у вас, за пределами моей камеры. Сейчас у меня есть только телевизор, к которому нет пульта, и все кнопки на котором (включая кнопку "громкость"!) заблокированы так, что показывают только канал "Культура". Один час в день. Но приехавший адвокат рассказал мне немного о происходившем вчера и - искренне скажу - два чувства бушуют во мне: гордость и надежда", - говорится в записи, опубликованной в Instagram Алексея Навального.

"Гордость за то, что я часть вот этого большого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие. Кто не боится, несмотря на всю ту злобу и ненависть, истекающую сейчас из Кремля. Потому что понимает: бояться сейчас - это терять, продавать и растрачивать свое собственное будущее. Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас.

А надежда - очень понятно. Вот же оно - спасение России. Вы. Вышедшие. Не вышедшие, но поддержавшие. И даже не поддержавшие публично, но сочувствующие.

Наша страна сползает во мрак. В благополучном XXI веке народ богатой ресурсами России с каждым годом становится беднее. Не развиваемся, а отстаем и деградируем с каждым годом. По единственной причине: маразматичные, косные, глупые (но злые и хитрые) деды из Кремля каждый день выменивают достойную, богатую жизнь граждан России на свои дворцы и виноградники.

Но вот же - люди идут по улице. Значит, они все знают и понимают. Они не отдадут ни своего будущего, ни будущего своих детей, ни своей страны. Да, какое-то время будет тяжело и мрачно. Но те, кто тянут Россию назад исторически обречены. Нас все равно больше.

Россия будет счастливой".